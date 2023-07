VietTimes – Đại diện DB Insurance nói việc tăng vốn điều lệ cho PTI nên được xem xét lại vào cuối năm 2023. Còn ở thời điểm hiện tại, do năm 2022 báo lỗ, PTI muốn tăng vốn cũng không tăng được.

Như VietTimes đã đưa tin, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (Mã CK: PTI) đã không thông qua tờ trình về việc chào bán 80,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, DB Insurance – cổ đông Hàn Quốc nắm giữ 30 triệu cổ phần, chiếm 37,3% vốn điều lệ PTI – tiếp tục bỏ phiếu phủ quyết tờ trình này.

Chia sẻ tại đại hội, ông Park Ki Hyun – đại diện DB Insurance – cho biết, năm 2022, chương trình bảo hiểm Vững Tâm An đã khiến PTI chịu nhiều tổn thất và theo luật chứng khoán, trong năm nay PTI có muốn tăng vốn cũng không tăng được.

Ông Park Ki Hyun - đại diện cổ đông lớn DB Insurance - chia sẻ với cổ đông tại AGM 2023 của PTI

Theo ông Park, kế hoạch kinh doanh năm 2023 công ty sẽ có lợi nhuận, qua đó đủ điều kiện tăng vốn. Nhưng khi cân nhắc các yếu tố liên quan tới pháp luật, đề xuất tăng vốn của PTI có thể sẽ gặp những vấn đề về pháp lý.

Vị này cho biết, bản chất của một công ty bảo hiểm là tiếp nhận rủi ro của khách hàng. Do đó, để công ty bảo hiểm có được lợi nhuận thì cần cải thiện năng lực nhận rủi ro, lựa chọn các rủi ro ít tổn thất để bù đắp cho các sản phẩm nhiều rủi ro hơn.

Bên cạnh đó, khả năng nhận bảo hiểm của một công ty được đánh giá chủ yếu qua chỉ số biên khả năng thanh toán. “Tăng vốn điều lệ sẽ giúp PTI tăng khả năng nhận bảo hiểm, song đây không phải là cách duy nhất”, ông Park nói.

Cuối năm 2022, do tổn thất từ bảo hiểm Vững Tâm An, chỉ số biên khả năng thanh toán của PTI có giảm. Nhưng đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty đã được cải thiện, cùng với kế hoạch doanh thu giảm so với năm ngoái, DB Insurance nhận thấy không nhất thiết phải tăng vốn mới đảm bảo được chỉ số biên khả năng thanh toán.

“Chúng tôi nghĩ việc có nên tăng vốn để cải thiện biên khả năng thanh toán nên được xem xét lại vào cuối năm 2023 khi đã có kết quả kinh doanh của năm nay”, đại diện DB Insurance nói.

'DB Insurance đang làm mất lợi thế của PTI trong lĩnh vực bảo hiểm'

Cũng tại AGM 2023 của PTI, ông Park Ki Hyun chia sẻ thêm về kế hoạch mua 75% cổ phần Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không (VNI) và Tổng Công ty bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) của DB Insurance.

Theo ông Park, DB Insurance là công ty bảo hiểm có lịch sử hơn 60 năm hoạt động tại Hàn Quốc, hiện đang đầu tư vào nhiều thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

“Việc đầu tư vào nhiều công ty bảo hiểm tại một thị trường nước ngoài là định hướng, chiến lược vốn có của DB”, ông Park nói và cho rằng VNI và BSH đều đang thua xa so với PTI về quy mô và thị phần. Vị này cũng khẳng định “PTI vẫn là mối ưu tiên hàng đầu của DB Insurance tại Việt Nam”.

Đáp lời ông Park Ki Hyun, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT PTI nói rằng bà rất ngạc nhiên với chiến lược kinh doanh của cổ đông Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nữ lãnh đạo này đánh giá việc đại diện DB Insurance nói đầu tư vào hai công ty bảo hiểm nhỏ và có chiến lược đầu tư dài hạn vào PTI là một sự ngụy biện.

“Bởi vì, chúng tôi thấy tất cả những đề xuất tốt cho PTI mà HĐQT đề xuất đều bị phía DB bác bỏ”, bà Hương nhấn mạnh và băn khoăn rằng các động thái này liệu có phải nhằm mục đích hạn chế khả năng phát triển của PTI để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của hai công ty mới mà DB sắp đầu tư.

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT PTI

Theo bà Hương, sau khi biết DB Insurance có kế hoạch mua 2 công ty bảo hiểm có cạnh tranh trực tiếp với PTI, HĐQT công ty đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

“Không thể một công ty bảo hiểm nước ngoài lại sở hữu 2 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, và sở hữu tiếp 37% cổ phần công ty bảo hiểm có quy mô như PTI”, bà Hương nhấn mạnh và cho rằng việc này sẽ làm mất lợi thế ‘sân chơi’ của PTI trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bà Hương tôn trọng quyết định đầu tư của DB Insurance, song công ty bảo hiểm này không thể có quyền phủ quyết tại PTI và đồng thời sở hữu 75% vốn điều lệ của hai công ty bảo hiểm khác.

“Nếu DB Insurance muốn tin tưởng vào việc đầu tư dài hạn tại PTI, cổ đông này nên giảm tỷ lệ sở hữu”, bà Hương nhấn mạnh.

Bà Phạm Minh Hương cũng quan ngại việc đại diện của DB Insurance có ghế trong HĐQT PTI, đồng thời hiện diện tại 2 công ty bảo hiểm khác sẽ gây bất lợi, làm lộ các chiến lược kinh doanh của PTI trong tương lai./.