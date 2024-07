VietTimes – Nhờ doanh thu các mảng sản phẩm vàng 24K, bán lẻ và bán sỉ đều tăng so với cùng kỳ 2023, PNJ thu lãi lớn, hoàn thành 59,5% kế hoạch doanh thu thuần và 55,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2024.

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 22.113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.167 tỷ đồng, tăng lần lượt 34,3% và 7,4% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2024 đặt ra là đạt doanh thu thuần 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng, sau 6 tháng PNJ đã thực hiện được 59,5% kế hoạch doanh thu thuần và 55,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trong riêng quý 2/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt hơn 9.519 tỷ đồng và 429 tỷ đồng, tăng 43% và 27% so với quý 2/2023.

Xét về cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 49,5% tổng doanh thu. Doanh thu trang sức bán sỉ tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng 24K tăng từ 30,7% trong 6 tháng 2023 lên 41,5% tại 6 tháng 2024.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2024 đạt 16,4%, giảm so với mức 18,9% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh (tỷ trọng doanh thu vàng 24K với biên lợi nhuận không cao đóng góp tỷ trọng 41,5% doanh thu so với mức 30,7% cùng kỳ năm 2023).

Kết quả kinh doanh 6 tháng, PNJ công bố báo cáo kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm mỗi tháng công ty thu về trung bình 210,2 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, PNJ lãi gần 7 tỷ đồng từ doanh thu bán vàng miếng và trang sức.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã mở thêm 13 cửa hàng mới và đóng 8 cửa hàng cũ. Tính đến cuối tháng 6/2024, PNJ sở hữu 405 cửa hàng vật lý trên toàn quốc. Trong đó, có 396 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng cao Fine Jewellery và một trung tâm kinh doanh sỉ.