Vẫn còn cơ hội kiếm lời với cổ phiếu ngành thép trong ngắn hạn?

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về ngành thép, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng tăng trưởng doanh thu của các công ty thép trong nửa cuối năm 2021 sẽ được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh đầu tư công và xuất khẩu.

Về dài hạn, tăng trưởng xuất khẩu có thể giảm tốc do mức cơ sở so sánh cao trong năm 2021 và sự phục hồi của nguồn cung trên toàn thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá của các sản phẩm chính như thép xây dựng và thép cán nóng (HRC) đã lần lượt tăng khoảng 40% và 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 5/2021, mức giá của 2 sản phẩm này đều đã điều chỉnh giảm từ 8-12% trong 2 tháng gần đây.

SSI cho rằng, giá thép trong dài hạn sẽ dần trở về mức bình thường do các yếu tố như: giá thế giới trở về mức bình thường do nguồn cung phục hồi và chính sách kiểm soát giá thép của chính phủ; nhu cầu trong nước giảm do tác động của dịch Covid-19 đối với các hoạt động xây dựng.

Theo SSI, lợi nhuận của các công ty thép có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 1-2 quý tới từ mức cơ bản tương đối thấp trong năm 2020, do giá thép tăng so với cùng kỳ và sản lượng xuất khẩu tăng mạnh.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng và kết quả lợi nhuận được kỳ vọng giảm từ mức đỉnh 6 tháng đầu năm 2021 do nhu cầu trong nước chậm lại, giá thép điều chỉnh, chi phí đầu vào tăng sau khi hàng tồn kho giá rẻ không còn và tác động đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Dài hạn hơn, theo SSI, lợi nhuận của công ty thép trong năm 2022 cũng có thể giảm từ 10% - 30% so với mức cao trong năm 2021.

“Các công ty thép đã có thể chuyển giao phần lớn chi phí vận chuyển tăng lên cho người tiêu dùng do nhu cầu tăng mạnh và giá bán tăng cao khi môi trường hiện tại củng cố vị thế thương lượng của người bán. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tỷ suất lợi nhuận có thể trở về mức bình thường trong thời gian tới”, SSI nhận định.

Sau đợt điều chỉnh trong 1-2 tuần qua, các cổ phiếu chính trong ngành thép đang giao dịch với hệ số P/E dự phóng 1 năm khoảng 5x-8x, thấp hơn mức trung bình lịch sử khoảng 8x-9x. Do đó, SSI cho rằng vẫn còn cơ hội đối với cổ phiếu ngành thép trong ngắn hạn khi xét đến mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, SSI lưu ý rằng, hệ số P/E của các công ty thép thường đạt mức thấp khi lợi nhuận của các công ty đạt đỉnh, và nhà đầu tư nên cẩn trọng với sự biến động cao của giá cổ phiếu do giá thép biến động và tỷ suất lợi nhuận của các công ty trở về mức bình thường./.