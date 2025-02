Ứng dụng Tin tức của Apple sẽ có mục công thức nấu ăn

Apple vừa công bố bổ sung mục công thức nấu ăn vào ứng dụng Apple News dành cho người đăng ký dịch vụ Apple News Plus. Tính năng mới có tên Apple News Plus Food sẽ ra mắt cùng bản cập nhật iOS 18.4 và iPadOS 18.4 dự kiến phát hành vào tháng 4.

Theo Apple, mục News Plus Food sẽ cung cấp hàng chục nghìn công thức nấu ăn từ các nguồn uy tín như Allrecipes, Bon Appétit, Food & Wine, Good Food và Serious Eats. Các công thức sẽ được hiển thị theo định dạng trực quan, dễ theo dõi, giúp người dùng nhanh chóng xem nguyên liệu và hướng dẫn.

Đặc biệt, ứng dụng sẽ có "chế độ nấu ăn", đưa từng bước hướng dẫn lên toàn màn hình, hỗ trợ tối đa cho người dùng khi thực hành. Ngoài ra, Apple News Plus Food sẽ giới thiệu các bài viết do biên tập viên Apple News tuyển chọn về xu hướng ẩm thực, mẹo nấu ăn và công thức đặc sắc.

Dù News Plus Food dành riêng cho người đăng ký, Apple cho biết một số công thức nấu ăn và bài viết được chọn lọc vẫn sẽ miễn phí cho tất cả người dùng.

Việc Apple bổ sung nội dung ẩm thực vào News Plus đưa ứng dụng này vào thế cạnh tranh trực tiếp với The New York Times, vốn cũng cung cấp kho công thức nấu ăn phong phú cho độc giả. Bên cạnh đó, Apple News Plus hiện còn tích hợp các trò chơi giải trí như ô chữ và sudoku, tạo nên hệ sinh thái nội dung đa dạng cho người dùng.

Với bước đi này, Apple tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số, mang đến nhiều trải nghiệm tiện ích hơn cho người dùng thiết bị của hãng.

Theo The Verge