Flappy Bird từng tạo ra một "cơn sốt" trên toàn cầu vào năm 2014. Mặc dù là một game với đồ họa và cách chơi (gameplay) đơn giản nhưng Flappy Bird lại cực kỳ gây nghiện.

Ngay sau khi xuất hiện, game này đã nhanh chóng đạt được lượng tải kỷ lục trên App Store. Theo thống kê, Flappy Bird đã đạt được thu nhập ròng từ quảng cáo lên tới 50.000 USD mỗi ngày.

Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Hà Đông sau khi nhận thấy game đã gây nghiện cho quá nhiều người thay vì mục đích ban đầu chỉ là đem lại sự giải trí, cộng với việc tựa game trở nên nổi tiếng, phá vỡ của sống bình yên của anh nên Hà Đông đã quyết định gỡ game khỏi App Store.

22 tiếng trước khi game bị gỡ khỏi App Store từ thông báo của Hà Đông, đã có thêm 10 triệu lượt tải về game Flappy Bird.

Sách Guinness năm 2016 cũng đã ghi nhận kỷ lục cho Flappy Bird ở hạng mục: "First app to be withdrawn after topping Apple App Store chart" ("Ứng dụng đầu tiên được gỡ ra khỏi chợ ứng dụng App Store sau khi đứng đầu bảng xếp hạng").

Tái xuất sau 10 năm

Theo thông tin trên website của quỹ Flappy Bird Foundation, game này sẽ được phát hành trở lại trên chợ ứng dụng App Store và Google Play Store từ đầu năm 2025.

Quỹ này đã mua lại quyền thương hiệu từ Gametech, LLC, một công ty không liên quan trực tiếp đến tác giả Nguyễn Hà Đông.

Trailer quảng cáo cho sự trở lại của Flappy Bird

Flappy Bird phiên bản mới sẽ mang đến một số cải tiến so với bản gốc. Trò chơi sẽ giới thiệu ba chế độ chơi mới, bao gồm chế độ bắn chim qua các vòng bóng rổ và một chế độ battle royale. Phiên bản Flappy Bird mới sẽ bổ sung nhiều nhân vật mới và chế độ chơi EZ Mode dễ hơn so với bản gốc, giúp người chơi mới dễ dàng làm quen với game.

Tin tức về sự trở lại của Flappy Bird sau 10 năm đã làm nức lòng cộng đồng game thủ, đặc biệt là những người đã từng nghiện game này. Với những cải tiến và tính năng mới, Flappy Bird hứa hẹn sẽ một lần nữa tạo nên tiếng vang trên toàn cầu.

Hiện chưa rõ tác giả Nguyễn Hà Đông có tham gia vào dự án phát hành game mới này không.