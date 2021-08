Từ minh tinh đến tội phạm: Kết cục của Ngô Diệc Phàm là sự thất bại lớn của tư bản giải trí Hoa ngữ

Vào ngày 31/7/2021, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh đã phát hành một thông báo chính thức trên Weibo tuyên bố rằng Ngô Diệc Phàm bị tạm giam vì tội hiếp dâm.

Tin tức này giống như một tiếng sấm làm nổ tung mạng xã hội vào đêm khuya. Ngay lập tức, hàng loạt các phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước đã lên tiếng mạnh mẽ, trực tiếp chỉ đích danh ngôi sao quốc tịch Canada gốc Trung Quốc, "Không thế lực nào có thể qua mắt pháp luật".

Đánh giá tình hình hiện tại, cho dù không thể xác định ngay việc Ngô Diệc Phàm có vi phạm pháp luật hình sự hay không, nhưng có một điều chắc chắn là sự nghiệp ngôi sao của minh tinh họ Ngô đã kết thúc.

Kể từ khi hot girl Đô Mỹ Trúc chia sẻ thông tin bê bối gây sốc, không chỉ hình ảnh công chúng của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn sụp đổ mà giá trị thương mại của anh cũng biến mất. Cho đến nay, hơn chục nhãn hàng đã chấm dứt hợp đồng với nam minh tinh Hoa ngữ, các chương trình tạp kỹ và các tác phẩm điện ảnh, truyền hình mà anh tham gia đều không thể phát sóng. Bên cạnh đó, anh sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ lên tới hàng trăm triệu NDT.

Sự sụp đổ của Ngô Diệc Phàm không chỉ đồng nghĩa với việc bản thân anh trở thành đứa con bị bỏ rơi của tư bản, mà còn mở ra thất bại chưa từng có với nền tư bản giải trí hùng mạnh nơi đào tạo ra những minh tinh lưu lượng (chỉ giá trị thương mại của nghệ sĩ).

Với sự phát triển của internet, chỉ số truyền thông, lượt tương tác trên mạng xã hội đại diện cho mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Cụm từ "minh tinh lưu lượng" bắt đầu bùng nổ và trở thành thước đo tên tuổi tại showbiz Hoa ngữ.

Vào thập niên đầu thế kỷ 21, chương trình "Super Girls" đã mang hình mẫu thần tượng đầu tiên đến Trung Quốc đại lục, nơi đời sống giải trí vẫn còn khan hiếm lúc bấy giờ. Mười năm sau, Ngô Diệc Phàm cùng các ngôi sao khác trở về từ Nhật Bản và Hàn Quốc, mang đến thời đại "minh tinh lưu lượng", và các mô hình thần tượng của Nhật Bản và Hàn Quốc đã hoàn toàn du nhập vào Trung Quốc.

Và phải đến năm 2018, các chương trình tìm kiếm tài năng như "Sáng tạo doanh" và "Thanh xuân có bạn" mới bùng nổ hoàn toàn, và chuỗi ngành đào tạo ngôi sao lưu lượng của Trung Quốc dần trưởng thành, hình thành một kỷ nguyên của những ngôi sao sinh ra từ sự thổi phồng của truyền thông. Những thế lực hùng mạnh đứng sau ngành giải trí vốn chỉ quan tâm đến việc liệu nghệ sĩ có đủ sức nổi tiếng với truyền thông và mang lại lợi nhuận thay vì tài năng thực sự.

Không thể phủ nhận tài năng cũng như nỗ lực của Ngô Diệc Phàm, nhưng việc được hưởng lợi từ truyền thông cũng giúp nâng tầm hình ảnh của minh tinh Hoa ngữ lên một nấc thang mới. Đằng sau việc Ngô Diệc Phàm trở thành ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ là thành tựu chung của nhiều thành phần tư bản.

Chỉ một tháng sau khi tuyên bố rời nhóm nhạc EXO, nam ca sĩ được đạo diễn Từ Tịnh Lôi lựa chọn trở thành nam chính trong "Có một nơi chỉ chúng ta biết". Tiếp đó, nam thần tượng góp mặt trong dự án "Lão Pháo Nhi" do đạo diễn tên tuổi Phùng Tiểu Cương sản xuất.

Từ khi Ngô Diệc Phàm trở về Trung Quốc hoạt động, sự nghiệp diễn xuất của anh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Một loạt các tác phẩm bùng nổ phòng vé góp phần khẳng định giá trị thương mại của Ngô Diệc Phàm.

Năm 2016, hot girl Tiểu G Na tố cáo Ngô Diệc Phàm lừa tình, quen cùng lúc nhiều phụ nữ. Người đẹp này tung ra 116 bức ảnh làm bằng chứng hẹn hò, trong đó có ảnh giường chiếu.

Thế nhưng với tên tuổi, tầm ảnh hưởng của Ngô Diệc Phàm khi đó, công chúng đặt niềm tin vào lời thanh minh của ngôi sao sinh năm 1990. Sự việc nhanh chóng lắng xuống, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vượt qua khủng hoảng truyền thông với nhiều tác phẩm mới còn Tiểu G Na lại trở thành đối tượng bị công kích trên mạng xã hội.

Tất nhiên, việc Ngô Diệc Phàm nhận được nhiều thương vụ điện ảnh và truyền hình hạng A không thể tách rời các tập đoàn kinh tế - tài chính khổng lồ phía sau.

Chuỗi lợi ích kinh tế sụp đổ

Ngay từ năm 2014, khi Ngô Diệc Phàm và SM chấm dứt hợp đồng và trở về Trung Quốc phát triển, mẹ của anh, bà Wu Xiuqin, đã thành lập Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Xingrui tại Hồng Kông. Năm 2016, Yaolai Films đưa ra một tuyên bố cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với Xingrui, chịu trách nhiệm về các vấn đề quảng cáo, phim ảnh và các hoạt động nghệ thuật biểu diễn khác của ngôi sao họ Ngô ở Trung Quốc đại lục.

Yaolai Films nhờ vào lượng truy cập cao của Ngô Diệc Phàm, năm 2016, giá trị thị trường của công ty lên tới 100 tỉ NDT, kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Ông chủ đằng sau Yaolai Films vào thời điểm đó là Qi Jianhong, người từng được xếp hạng trong danh sách người giàu toàn cầu của Hurun. Tuy nhiên, ít người biết rằng Yaolai Films là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty niêm yết Wentou Holdings với cổ đông lớn như Thành Long, Phùng Tiểu Cương, Trương Quốc Vinh, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Điểm này đã lý giải tại sao ngôi sao họ Ngô có nhiều tài nguyên phát triển hơn so với những minh tinh cùng thời như vậy. Thế nhưng, mọi thứ đều phải trả giá, sự sụp đổ của "gà nhà" mang lại tổn thất kinh tế khủng khiếp cho các nhà tư bản chống lưng, thậm chí còn kéo theo sự sụp đổ của giá cổ phiếu của nhiều công ty.

Dưới đòn giáng nặng nề của chính phủ Trung Quốc, những nhóm điện ảnh và truyền hình quyền lực đã tạo ra một thứ văn hóa biến dạng và dựa vào trào lưu nghệ sĩ để điên cuồng kiếm lợi đã đi đến hồi kết.

Con đường đến với đỉnh cao của Ngô Diệc Phàm cũng không thể tách rời sự hỗ trợ của các nền tảng video lớn trong nước.

Năm 2017, Ngô Diệc Phàm tham gia chương trình tài năng âm nhạc "The Rap of China" của iQiyi. Năm 2019, anh giữ vai trò host của chương trình truyền hình thực tế "Đối tác trào lưu". Chương trình "Rap Of China 2019" và "Rap Of China 2020" của iQiYi đều mời Ngô Diệc Phàm tham gia.

Là người hướng dẫn và là nhà sản xuất của loạt chương trình tạp kỹ này, Ngô Diệc Phàm rất gắn bó với iQiyi. Khi chủ đề của các chương trình tạp kỹ ngày càng hot, sự nổi tiếng của Ngô Diệc Phàm cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Một nền tảng video quan trọng khác là Tencent Video. Tháng 2/2021, Tencent Video đã công bố 7 người phát ngôn bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Tencent cũng bỏ ra hàng trăm triệu USD để xây dựng bộ phim truyền hình mời Ngô Diệc Phàm là nam chính, với mục đích dựa vào lưu lượng khủng của nam minh tinh tinh để thu lợi nhuận lớn.

Bộ phim cổ trang "Thanh Trâm Hành" do Ngô Diệc Phàm đóng vai chính cùng Dương Tử đã quay xong từ năm ngoái, dự định có cơ hội ra mắt khán giả trong năm nay nhưng nay có nguy cơ xếp kho vĩnh viễn.

Đây là dự án trọng điểm của Tencent Video, với số vốn đầu tư gần 500 triệu NDT. Sau khi vụ bê bối xảy ra, Tencent Video thông báo thu hồi hợp tác phát ngôn viên thương hiệu và chấm dứt mọi hợp tác cấp thương hiệu với Ngô Diệc Phàm.

Lần này, Ngô Diệc Phàm không còn có thể thoát khỏi sự trừng phạt bằng cách dựa vào các mối quan hệ công chúng như anh đã làm cách đây 5 năm. "Tiên học lễ, hậu học văn" luôn là chân lý không thể phá vỡ. Chuỗi kinh tế giải trí kiếm lợi khủng từ "minh tinh lưu lượng" đông fan, nhưng nhiều tật đại diện là Ngô Diệc Phàm cũng khó trụ vững.

Theo Sina