Trao đổi tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3/4 về việc Facebooker "Thang Dang" tung tin sai sự thật rằng ông Dương Công Minh, Chủ tịch Tập đoàn Him Lam, bị cấm xuất cảnh, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, khẳng định: "Những ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng pháp luật. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Ông Tô Ân Xô nói thêm rằng, các thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, Luật Dân sự và các luật khác liên quan.

Người phát ngôn của Bộ Công an cũng chỉ ra 3 bài học từ vụ việc này. Trong đó, bài học thứ nhất là phải xử lý sớm những thông tin sai sự thật, những thông tin xấu độc. Khi xuất hiện các thông tin sai trái thì cơ quan chức năng liên quan phải sớm có biện pháp xử lý, phản bác.

Thứ hai, phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, làm đúng quy trình, quy định.

Thứ ba, phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, những người làm truyền thông phải chấp hành nghiêm quy định.

Trước đó, ngày 1/4, tài khoản Facebook "Thang Dang" đăng tải thông tin cho rằng ông Dương Công Minh bị Bộ Công an cấm xuất cảnh vì rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trước thông tin lan truyền về ông Dương Công Minh, cổ phiếu Sacombank bị bán mạnh. Hơn 35 triệu cổ phiếu STB được khớp lệnh sau chưa đầy 1 giờ giao dịch đầu phiên sáng nay (2/4), có lúc giảm về gần mức giá sàn.

Sau đó, Bộ Công an đã bác bỏ thông tin này. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên chủ tài khoản Facebook "Thang Dang" đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của Sacombank và lãnh đạo ngân hàng này.

Trao đổi với VietTimes, luật sư Đào Thị Bích Hường, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng hành vi tung tin chủ tịch Sacombank bị cấm xuất cảnh có thể khiến Facebooker "Thang Dang" bị xử lý hình sự. Theo luật sư Hường, nếu cơ quan chức năng đánh giá hành vi tung tin thất thiệt về chủ tịch Sacombank là nghiêm trọng, người đăng bài viết có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Khi đó, mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

Trong lần tung tin sai sự thật về chủ tịch Sacombank hồi tháng 5/2023, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản Facebook "Thang Dang" là của ông Đặng Tất Thắng, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và Bamboo Airways. Hiện, ông Đặng Tất Thắng đang ở Australia.

Đối với việc chống phá trên không gian mạng và tội phạm trên không gian mạng, trung tướng Tô Ân Xô cho biết trong quý I/2024, hoạt động chống phá của tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp. Các thế lực thù địch hoạt động chống đối, phá hoại chính trị, tư tưởng gia tăng, các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo về tình hình chính trị nội bộ, chia rẽ đoàn kết. Tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng để đánh cắp thông tin, lừa đảo.

Quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3/2024, Bộ Công an cũng phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2/2024.

Thời gian vừa qua, hệ thống mạng của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị tội phạm tấn công, đánh cắp dữ liệu, thay đổi giao diện, cướp quyền quản trị. Thậm chí Bộ Công an đã phát hiện hàng chục Gigabyte (GB) dữ liệu có nội dung bí mật bị đánh cắp. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị bị tội phạm mạng tấn công rất dồn dập, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng bị tấn công mạng.

Bộ Công an đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, còn người dân tích cực tố giác tội phạm, không tin, không nghe, không làm theo các hướng dẫn qua điện thoại, qua các dịch vụ để cảnh giác tránh bị lừa đảo.