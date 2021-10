Trung Quốc phản ứng quyết liệt trước tin lính Mỹ đóng ở Đài Loan, đe dọa chiến tranh

Sau khi tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 7/10 đăng tải một bản tin độc quyền, nói các thành viên lực lượng đặc biệt Mỹ đã bí mật tới đóng ở Đài Loan ít nhất một năm qua huấn luyện quân đội địa phương để "tăng cường phòng thủ Đài Loan". Về vấn đề này, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 8/10 đã tuyên bố: Mỹ cần chấm dứt bán vũ khí và quan hệ với Đài Loan, đồng thời Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày hôm đó, ông Triệu Lập Kiên nói: “Nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ, và ba nguyên tắc "cắt đứt quan hệ ngoại giao, bãi bỏ hiệp ước và rút quân" là những điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ. Mỹ đã cam kết rõ ràng trong Thông cáo Trung-Mỹ về thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Mỹ rằng, Mỹ duy trì các mối quan hệ văn hóa, thương mại và các mối quan hệ không chính thức khác với Đài Loan. Mỹ cần nhận thức đầy đủ tính nhạy cảm cao và tác hại nghiêm trọng của các vấn đề liên quan đến Đài Loan, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định của ba bản thông cáo chung Trung-Mỹ, đình chỉ bán vũ khí cho Đài Loan và quan hệ quân sự giữa Mỹ với Đài Loan, để không làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài tuyên bố trên đây của ông Triệu Lập Kiên, tờ Thời báo Hoàn cầu luôn tỏ ra đặc biệt cứng rắn, cũng đã đăng một bài bình luận cho rằng Mỹ tung ra tin này thông qua các quan chức giấu tên vào thời điểm nhạy cảm này “tương đương với hành vi đi từ lén lút sang nửa công khai phá hoại các điều kiện then chốt để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc chắc chắn sẽ đáp trả hành động khiêu khích mới này và cho Mỹ biết rằng đây là hành vi chơi với lửa gây ra chiến tranh trên eo biển Đài Loan”.

Bài bình luận của Thời báo Hoàn cầu chỉ ra rằng, tính chất của việc Mỹ gửi đưa quân nhân tại ngũ đến Đài Loan là cực kì xấu xa. Trước đây Mỹ cũng đã từng gửi quân nhân đến Đài Loan do nhu cầu đào tạo sau bán hàng của quân đội Đài Loan và làm như vậy một cách lặng lẽ. Mỹ hiện đang thông qua việc bán công khai hoạt động nhằm gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến Trung Quốc. Mỹ đã chọn một thời điểm nhạy cảm: máy bay của quân đội Trung Quốc tiếp cận Đài Loan quy mô lớn vào dịp Quốc khánh, gây chấn động và các quan chức cấp cao hai nước Trung – Mỹ gặp nhau tại Zurich đạt được sự đồng thuận về làm dịu quan hệ.

Bài báo cho rằng, Mỹ muốn sử dụng cách này kích động Trung Quốc, đây là một chiến thuật nhất quán của Washington. Trung Quốc chắc chắn phải đáp trả các hành động khiêu khích mới của Mỹ, để cả Mỹ và Đài Loan đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự cấu kết này. Nếu không, tiếp theo đây các quân nhân Mỹ có thể công khai mặc quân phục xuất hiện ở Đài Loan và số lượng nhân viên có thể thay đổi từ hàng chục đến hàng trăm hoặc thậm chí nhiều hơn, tạo thành lực lượng đồn trú trên thực tế của Mỹ ở Đài Loan. Cần phải buộc họ nhận thức được rằng đây là đang đùa với lửa để gây nên chiến tranh, và những hậu quả mà nó gây ra sẽ nằm ngoài sức chịu đựng của Mỹ và Đài Loan.

Thời báo Hoàn cầu viết: “Trước hết, điều mà Mỹ và Đài Loan lo lắng nhất là Đại lục đang hoàn tất sự chuẩn bị quân sự cho việc tấn công Đài Loan, có thể trong thời gian mấy năm tới hoặc thậm chí sớm hơn vấn đề giải quyết bằng vũ lực sẽ giáng xuống đầu nhà đương cục Đài Loan. Chúng ta cần phải nói rõ với họ rằng, bất kỳ sự tăng cường câu kết nào giữa Mỹ và Đài Loan sẽ củng cố hơn nữa quyết tâm của đại lục trong việc thực hiện thống nhất bằng vũ lực, và sẽ đẩy nhanh việc chuẩn bị toàn diện cho việc thống nhất bằng vũ lực, và cũng sẽ dẫn đến việc thời điểm then chốt đó tới sớm hơn.

Thứ hai, chúng ta phải kiên quyết xác định sự xuất hiện công khai của quân đội Mỹ tại Đài Loan là “xâm lược”. Đại lục có quyền tiến hành các cuộc tấn công quân sự chống lại quân đội Mỹ bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về sự an toàn của họ. Nếu chiến tranh ở eo biển Đài Loan nổ ra, những lính Mỹ đó là đối tượng bị quét sạch đầu tiên. Thông qua thông báo này, chúng ta muốn cho Washington biết rằng họ đang chơi một trò chơi nguy hiểm tự châm lửa đốt mình. Họ đang mạo hiểm mạng sống của những người lính Mỹ trẻ tuổi.

Thứ ba, khi nào tiến hành hành động tấn công quân sự, quyền chủ động và thời gian biểu hoàn toàn do đại lục kiểm soát và nhà nước đưa ra quyết sách tổng thể. Về điểm này, sự đoàn kết nhất trí của Trung Quốc đại lục và mức độ tin cậy cao của người dân với nhà nước đặc biệt quan trọng. Chúng ta phải khiến Mỹ và Đài Loan cảm nhận sâu sắc về nguy cơ trong tương lai, đồng thời để họ hiểu rằng nhịp điệu của tình hình trên eo biển Đài Loan không phụ thuộc vào thiết kế của họ. Chúng ta sẽ không nhảy theo họ, quyền chủ đạo sẽ luôn ở phía Đại lục. Chúng ta phải sử dụng các bước tiến thủ chiến lược quyết liệt áp đảo các thủ đoạn yêu ma tà thuật của chúng”.

Thời báo Hoàn cầu đe dọa: “Trung Quốc là một cường quốc hạt nhân và sự răn đe hạt nhân của chúng ta đang dần khiến Mỹ nghẹt thở (lời Charles Richard, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ). Ưu thế quân sự tuyệt đối mà đại lục đã hình thành đối với Đài Loan đủ để đảm bảo rằng đảo chính của Đài Loan bị hạ gục nhanh chóng, nếu Mỹ tham chiến cũng sẽ ăn đòn đau, sẽ bị thiệt hại ngoài sức chịu đựng. Do quy mô kinh tế của Trung Quốc không ngừng áp sát Mỹ, cái gọi là các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt đã mất đi tính răn đe đối với Trung Quốc. Do đó, việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan ngày càng trở thành một lựa chọn thực tế đối với đại lục”.

Bài báo cuối cùng nói, việc sử dụng quân đội Mỹ để huấn luyện luân phiên cho quân đội Đài Loan nhằm tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan và đồng thời tăng cường niềm tin cho quân đội Đài Loan trong việc chống lại PLA đều là ý tưởng viển vông. Quân đội Mỹ đã vũ trang toàn diện và huấn luyện đầy đủ cho các lực lượng chính phủ Afghanistan, nhưng đội quân mà họ xây dựng cuối cùng chưa đánh đã tan. Còn có ví dụ trong Chiến tranh Việt Nam, đều chứng minh rằng trang bị và huấn luyện của quân đội Mỹ chưa bao giờ có thể nâng cao được ý chí chiến đấu thực sự của một quân đội.

Ngoài bài bình luận với giọng điệu mạnh mẽ hiếm thấy trên đây của Thời báo Hoàn cầu, Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc này đã thách thức bằng tiếng Anh trên Twitter rằng chỉ cần Mỹ đưa 240 quân tới đóng ở Đài Loan "để xem liệu PLA có không kích, tiêu diệt những kẻ xâm lược Mỹ đó hay không?".

Hồ Tích Tiến đã tweet rằng “Why just two dozen members? Why secretly? The US should send 240 servicemen publicly, in US military uniform, and make public where they are stationed. See whether the PLA will launch a targeted air strike to eliminate those US invaders!” (Tại sao chỉ có hai tá thành viên? Tại sao lại bí mật? Mỹ nên cử 240 quân nhân phục vụ công khai, mặc quân phục Mỹ, và công khai nơi họ đóng quân. Hãy xem liệu PLA có thực hiện một cuộc không kích có mục tiêu để tiêu diệt những kẻ xâm lược Mỹ hay không!).

Tờ Wall Street Journal ngày 7/10 lần đầu tiên tiết lộ tin một lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ và một đội thủy quân lục chiến đang bí mật huấn luyện các thành viên của quân đội Đài Loan, trong đó hơn 20 lính lực lượng đặc biệt đang huấn luyện phân đội nhỏ cho lục quân Đài Loan, và các thành viên của đội Thủy quân lục chiến đã hợp tác với lực lượng Thủy quân lục chiến Đài Loan để huấn luyện chiến thuật xuồng nhỏ.

Sau đó, tờ The Economist ngày 8/10 chỉ ra thêm rằng, theo một tài liệu được Lầu Năm Góc cập nhật thường xuyên, tính đến ngày 30/6/2021, có 23 lính thủy đánh bộ, 2 lính hải quân, 5 lính không quân Mỹ đóng quân kiểu “thường trú” tại Đài Loan. Một nguồn tin khác nói với The Economist vào năm 2018 rằng mỗi năm có khoảng 3.500 đến 4.000 quan chức Lầu Năm Góc đến thăm Đài Loan.

Theo phân tích của The Economist, việc quân đội Mỹ hỗ trợ quân đội Đài Loan nâng cao sức chiến đấu không phải là một phát hiện mới, Mỹ đã có nhiều dự án bán vũ khí cho Đài Loan, các vũ khí liên quan phải được huấn luyện để bảo quản và vận hành đúng cách. Truyền thông Đài Loan cũng thỉnh thoảng đưa tin quân đội Mỹ tới giúp Đài Loan huấn luyện. Bài báo cũng chỉ ra rằng đã biết tin lực lượng đặc biệt Mỹ đang huấn luyện quân đội Đài Loan ở đây.

Hãng thông tấn Đài Loan CNA giải thích, PLA đang gia tăng mối đe dọa đối với Đài Loan trong thời gian gần đây, thời điểm truyền thông Mỹ tiết lộ thông tin này vào thời điểm nhạy cảm có thể là tín hiệu của chính phủ Mỹ ủng hộ Đài Loan, giúp kéo dài hòa bình.

Hãng Reuters cũng dẫn lời hai người quen thuộc với vấn đề này nói rằng các lực lượng hoạt động đặc biệt của Mỹ đã tạm thời được triển khai tới Đài Loan để chủ yếu huấn luyện cho quân đội Đài Loan. Mặc dù nguồn tin từ chối tiết lộ thời gian chính xác, nhưng họ cũng chỉ ra rằng việc này diễn ra từ trước khi chính quyền Biden lên nắm quyền vào tháng 1/2021.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, bà Bonnie Glaser, giám đốc Dự án châu Á của "German Marshall Foundation", một tổ chức tư vấn của Washington, chỉ ra rằng "không loại trừ khả năng chính quyền Bắc Kinh cũng đã biết về chuyện này từ lâu". Ngay từ khi dưới chính quyền Donald Trump, đoạn phim về các lực lượng đặc biệt của Mỹ giúp huấn luyện quân đội Đài Loan cũng đã được lan truyền trên Internet, “nhưng việc công khai vấn đề sẽ buộc Trung Quốc phải phản ứng, điều này có thể khiến Bắc Kinh gia tăng thêm áp lực lên Đài Loan".