Trung Quốc đe dọa vị thế của Mỹ về xe không người lái

Kể từ đầu năm 2020, Vũ Hán nổi tiếng là nơi bùng phát đại dịch Covid-19. Nhưng thành phố miền trung Trung Quốc giờ đây có thể sắp được toàn cầu công nhận vì một lý do khác: tự hào về đội xe tự lái lớn nhất thế giới.

Vũ Hán đang nổi lên như một trung tâm thử nghiệm quan trọng cho các công nghệ non trẻ, cơ sở hạ tầng quan trọng và bối cảnh pháp lý làm nền tảng cho xe tự hành ở Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, tiến bộ mà các công ty và cơ quan quản lý Trung Quốc đạt được ở Bắc Kinh đặt ra một thách thức mới đối với phương Tây, vốn đang tụt hậu so với Trung Quốc trong việc phát triển xe điện.”

Trung Quốc bắt đầu phát triển xe không người lái thương mại vào năm 2013, khoảng 5 năm sau các nhóm ở Mỹ. Nhưng tính đến tháng 9 năm ngoái, xe tự hành ở Trung Quốc đã đi được tổng cộng 70 triệu km, ngang bằng với Mỹ, theo dữ liệu từ công ty Bain.

Tại Vũ Hán, 500 taxi tự hành chủ yếu do Baidu, đối thủ của Google tại Trung Quốc, đã ghi nhận hơn 730.000 chuyến đi bằng dịch vụ gọi xe vào năm ngoái. Con số này so với tổng số đơn đặt hàng hơn 700.000 chiếc vào năm ngoái tại Phoenix, San Francisco và Los Angeles, theo Waymo, nhà phát triển xe tự lái của công ty mẹ Google là Alphabet. Waymo nói với Financial Times rằng họ có “vài trăm ô tô” ở mỗi khu vực trong số ba khu vực tự trị hoàn toàn.

Sự an toàn của xe tự hành đã được chú ý kể từ đầu tháng 10, khi một mẫu taxi tự lái do Cruise, bộ phận xe không người lái của General Motors điều hành, đã va chạm với một người đi bộ và sau đó kéo người này đi 20 feet qua đường phố San Francisco.

Tại Trung Quốc, dự án taxi tự lái ở Vũ Hán nhận được nhiều sự quan tâm về độ an toàn.

Baidu đã nói rằng trong quá trình thử nghiệm, không có vụ tai nạn lớn nào được ghi nhận. Trong chuyến thăm của phóng viên tờ Financial Times tới trung tâm lái xe tự hành của tập đoàn ở Bắc Kinh vào tháng 6, mỗi taxi tự lái đều được giám sát từ xa bởi một người ngồi trong trạm lái xe giống như trò chơi điện tử sẵn sàng can thiệp trong mọi tình huống.

Waymo từ chối cung cấp con số cụ thể về số lượng người giám sát từ xa mỗi chiếc xe được triển khai. Tập đoàn Mỹ nhấn mạnh rằng những chiếc xe tự lái hoàn toàn của họ “chịu trách nhiệm đưa ra mọi quyết định lái xe trên đường và không phụ thuộc vào người lái, dù ở trong xe hay từ xa”.

“Ví dụ: nếu một phương tiện Waymo phát hiện ra rằng con đường phía trước bị đóng do đang thi công, nó có thể tấp vào lề và yêu cầu xác nhận từ các chuyên gia phản ứng của đội xe trước khi đi tuyến đường thay thế”, Waymo nói.

Ya-Qin Zhang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc sẽ vẫn “rất, rất thận trọng” cho đến khi họ tin chắc rằng các phương tiện này an toàn.

“Đây là về cuộc sống của con người. Điều này phải an toàn hơn gấp 10 lần so với người lái xe trước khi triển khai trên quy mô lớn”.

Ngoài Vũ Hán, Baidu và một loạt đối thủ trong nước, bao gồm Pony.ai và AutoX, đã thành lập một loạt khu vực thử nghiệm tại các thành phố trên khắp Trung Quốc. Nhiều nhà phát triển xe điện của đất nước, bao gồm cả BYD cũng có các nhóm nội bộ phát triển hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, tiền thân của xe tự lái.

Tú Lê, người sáng lập Sino Auto Insights, cho biết Mỹ vẫn đi trước Trung Quốc về một số công nghệ làm nền tảng cho các lĩnh vực chính của xe tự lái, bao gồm máy học và cảm biến.

Tuy nhiên, theo Bain's Tsang, quy mô của các thử nghiệm thương mại có nghĩa là Trung Quốc đang hướng tới việc phát triển thương mại ở quy mô lớn vào năm 2027.

Bain mong đợi một khung thời gian tương tự để hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và viễn thông đi kèm.

Khả năng các công ty khai thác mạng lưới camera bên đường, đèn giao thông và cơ sở hạ tầng nội thành khác của thành phố, cũng như phạm vi phủ sóng rộng rãi của 5G và bản đồ kỹ thuật số, đã củng cố sự phát triển của ngành.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù các mạng lưới như vậy đã bị quốc tế chỉ trích vì cho phép các cơ quan an ninh Trung Quốc giám sát hàng loạt, nhưng các mạng lưới này mang lại cho các nhà phát triển ô tô không người lái một lợi thế khác biệt so với các khu vực pháp lý khác.

Một cuộc khảo sát toàn cầu của McKinsey đối với các giám đốc điều hành xe tự hành, được công bố trong tháng này, đã tiết lộ ngành này đang trong tình trạng thay đổi liên tục. Kỳ vọng về sự phát triển về mặt thương mại của taxi không người lái đã bị kéo dài thêm khoảng hai năm, đến khoảng năm 2030.

Ở Mỹ và Trung Quốc, đều cần phải đầu tư thêm hàng tỉ USD, chủ yếu vào các thuật toán dự đoán và phần mềm nhận thức, trước khi ngành có thể chứng minh rằng công nghệ này là an toàn.

Chưa hết, vào năm 2021, cuộc khảo sát tương tự của McKinsey cho thấy gần 60% các nhà lãnh đạo ngành kỳ vọng Bắc Mỹ sẽ đánh bại Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ xe không người lái. Bây giờ những người được khảo sát đang dần thay đổi quan điểm.

“Đây là bằng chứng về sự tiến bộ của Trung Quốc. . . được thúc đẩy bởi các yếu tố như sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ; tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và thái độ của người tiêu dùng đối với việc áp dụng công nghệ mới”, các nhà phân tích của McKinsey cho biết.

