Trump cam kết ủng hộ Israel trong "cuộc chiến chống khủng bố"

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ ủng hộ chính phủ Israel trong cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang Hamas của Palestine nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 tới.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm thứ Năm tuần này tại Bedminster, New Jersey, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ vì “luôn yêu cầu ngừng bắn.”

“Khi tôi trở lại Nhà Trắng, tôi sẽ ủng hộ quyền của Israel trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố. Họ phải có quyền chiến thắng trong cuộc chiến này”, ông nói.

Ông Trump cho rằng nếu bà Harris thắng cử, “những kẻ cực đoan đốt cờ và những người ủng hộ Hamas sẽ không chỉ gây hỗn loạn trên đường phố của chúng ta. Họ sẽ kiểm soát chính sách đối ngoại của Mỹ tại Nhà Trắng, và Israel sẽ bị tiêu diệt”.

Ông tiếp tục khẳng định sẽ “cung cấp cho Israel sự hỗ trợ cần thiết để chiến thắng”, nhưng ông mong muốn họ “chiến thắng nhanh chóng.”

Khi được phóng viên hỏi về lần cuối cùng nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho biết họ chưa liên lạc kể từ cuộc gặp hồi tháng trước tại khu nghỉ dưỡng golf của ông Trump ở Florida.

“Tôi có thể tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, nhưng tôi chưa liên lạc kể từ lần đó”, Trump nói thêm.

Theo Axios, ông Trump đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu trong hôm thứ Tư tuần này và thảo luận về thỏa thuận liên quan đến con tin và ngừng bắn ở Gaza. Một nguồn tin cho biết mục đích cuộc gọi của ông Trump là để khuyến khích ông Netanyahu chấp nhận thỏa thuận này.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó đã bác bỏ thông tin về cuộc gọi này. Tháng trước, ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng Israel cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Gaza và giải cứu các con tin người Mỹ.

Trước đây, ông Trump từng tuyên bố rằng bà Harris, có chồng là người Do Thái, “còn không ưa người Do Thái và Israel hơn cả ông Biden”. Bà Harris đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, nhưng trong chiến dịch của mình, bà khẳng định sẽ không ủng hộ lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel và sẽ “luôn đảm bảo rằng Israel có thể tự vệ trước Iran và các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn”.

Cuộc xung đột mới giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, sau khi nhóm vũ trang này bất ngờ tấn công vào miền nam Israel từ Gaza, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và 200 người khác bị bắt làm con tin. Phản ứng mạnh mẽ từ phía Israel cũng đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và 92.401 người bị thương, theo thông tin từ giới chức y tế Palestine.