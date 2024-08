Lịch sử mối quan hệ Elon Musk-Donald Trump: Từ "nghệ sĩ nói dối" tới sự ủng hộ nhiệt thành

Vào tối thứ ngày 12/8 vừa qua, tỉ phú Elon Musk đã phỏng vấn trực tiếp ông Donald Trump trực tiếp trên mạng xã hội X, trước là Twitter, để chào đón sự kiện vị cựu Tổng thống quay trở lại nền tảng.

Sau khi chỉ trích lẫn nhau trong quá khứ, người giàu nhất thế giới và ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa đã trở thành đồng minh chính trị thân thiết. Elon Musk chia sẻ rằng ông sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD tiền quyên góp cho một ủy ban hoạt động chính trị nhằm ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Dưới đây là chặng đường mà hai người đàn ông quyền lực đã trải qua để đạt được mối quan hệ như hiện tại.

Tháng 11/2016: Musk nói ông Trump "không phải là người phù hợp để làm Tổng thống"

Ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 diễn ra, Elon Musk đã chia sẻ với CNBC rằng ông không nghĩ Donald Trump nên trở thành tổng thống.

"Tôi cảm thấy chắc chắn rằng ông ấy không phải là người phù hợp. Hình ảnh của ông ấy dường như không phản ánh tốt về nước Mỹ", Musk chia sẻ.

Vị tỉ phú công nghệ này nói thêm rằng chính sách kinh tế và môi trường của Hillary Clinton là "đúng đắn".

Tháng 12/2016: Musk được bổ nhiệm vào hội đồng cố vấn của ông Trump

Sau khi đắc cử tổng thống, Donald Trump đã bổ nhiệm Musk vào hai hội đồng cố vấn kinh tế, cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác như CEO Uber Travis Kalanick.

Ngay sau đó, vị tỉ phú gốc Nam Phi đã bị chỉ trích vì làm việc với vị Tổng thống gây tranh cãi, nhưng Musk đã chia sẻ rằng ông đang sử dụng vị trí này để vận động hành lang cho các chính sách môi trường và nhập cư tốt hơn.

Ảnh: Business Insider

Tháng 6/2017: Musk cắt đứt quan hệ với Nhà Trắng

Vào ngày 1/6/2017, sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Musk đã từ chức khỏi các ban cố vấn của Tổng thống.

"Biến đổi khí hậu là có thật. Rời khỏi Hiệp định Paris không phải một hành động khôn ngoan cho nước Mỹ và cả thế giới", Elon Musk nói trong một dòng tweet thông báo về việc rời đi của mình.

Theo đó, mục tiêu của Musk đối với Tesla là hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông qua xe điện, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng cố định.

Tháng 1/2020: "Một trong những thiên tài vĩ đại của chúng ta"

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 1/2020, ông Trump đã ca ngợi thành tựu và trí thông minh của Musk .

"Bạn phải ghi nhận công lao của ông ấy", vị cựu Tổng thống nói, ám chỉ đến việc Tesla trở nên có giá trị hơn Ford và General Motors. "Ông ấy cũng đang chế tạo tên lửa. Ông ấy thích tên lửa. Và nhân tiện, ông ấy cũng làm tốt trong lĩnh vực tên lửa".

Trump tiếp tục gọi Musk là "một trong những thiên tài vĩ đại của chúng ta" và ví ông như Thomas Edison.

Tháng 5/2020: Trump ủng hộ Musk trong cuộc đối đầu ở California

Elon Musk gặp Donald Trump tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida, Hoa Kỳ ngày 30/5/2020 (Ảnh: Reuters)

Khi đại dịch bùng phát ở Mỹ vào đầu năm 2020, Elon Musk đã xung đột với các viên chức y tế công cộng California, những người đã buộc Tesla phải tạm thời đóng cửa nhà máy tại đó. Trump đã lên tiếng ủng hộ Musk.

"California nên để Tesla và @elonmusk mở nhà máy NGAY BÂY GIỜ", ông Trump đã đăng dòng tweet vào tháng 5/2020. "Điều này có thể được thực hiện Nhanh chóng và An toàn!".

"Cảm ơn!", Musk trả lời .

Tháng 5/2022: Musk cho biết ông sẽ khôi phục tài khoản Twitter của Trump

Vào tháng 5/2022, Elon Musk cho biết ông sẽ gỡ lệnh cấm ông Trump khi vị tỉ phú gốc Nam Phi trở thành chủ sở hữu mới của Twitter.

Musk gọi lệnh cấm là "quyết định tồi tệ về mặt đạo đức" và "vô cùng ngu ngốc" trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times. Được biết, Twitter đã cấm Trump khỏi nền tảng của mình sau vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021.

Vị tỉ phú Tesla tự gọi mình là "người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận tuyệt đối" và một trong những mục tiêu chính của ông khi đưa Twitter trở thành nền tảng nới lỏng việc kiểm duyệt nội dung.

Tháng 7/2022: Trump gọi Musk là "nghệ sĩ nói dối"

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong sự kiện "Cứu nước Mỹ" tại Anchorage, Alaska vào ngày 9/7/2022 (Ảnh: Business Insider)

Vào tháng 7, Donald Trump đã nhắm vào Musk khi tuyên bố doanh nhân này đã bỏ phiếu cho ông nhưng sau đó đã phủ nhận điều này.

"Bạn biết đấy Elon Musk đã nói hôm nọ rằng 'Ồ, tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Cộng hòa'", ông Trump nói trong một sự kiện vận động tại Anchorage, Alaska. "Tuy nhiên, Musk đã nói với tôi rằng ông ấy đã bỏ phiếu cho tôi. Vì vậy, ông ấy là một nghệ sĩ nói dối".

Ngay sau đó, Elon Musk đã đăng dòng tweet rằng tuyên bố của Trump là "không đúng sự thật".

Tháng 7/2022: Musk nói Trump không nên tái tranh cử

Elon Musk không chỉ trích cá nhân Trump mà còn nói rằng ông không nên tranh cử tổng thống nữa .

"Tôi không ghét người đàn ông đó, nhưng đã đến lúc Trump phải 'treo mũ và đi về phía hoàng hôn'. Ngoài ra, tôi nghĩ độ tuổi tối đa hợp pháp để bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống nên là 69".

Vào thời điểm đó ông Trump đã 76 tuổi.

Tháng 7/2022: Ông Trump nổi giận

Cựu Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu quan trọng tại Liên minh Đức tin và Tự do trong hội nghị thường niên của họ vào ngày 17/6/2022 tại Nashville, Tennessee (Ảnh: Business Insider)

Vào thời điểm đó, ông Trump đã đăng một bài viết dài nhằm tới Musk trên Truth Social, công ty truyền thông xã hội do ông sáng lập.

"Khi Elon Musk đến Nhà Trắng nhờ tôi giúp đỡ trong tất cả các dự án của ông ấy, dù là pin xe điện không đủ bền, xe không người lái bị tai nạn hay tàu vũ trụ không bay đến đâu, nếu không có những khoản trợ cấp, ông ấy sẽ chẳng có giá trị gì. Vào thời điểm đó tôi có thể nói, 'quỳ xuống và cầu xin' và Musk đã làm vậy", Trump chia sẻ trong một bài đăng chỉ trích hai dự án của Musk là Tesla và công ty tên lửa SpaceX.

"Không thể tin được", Musk trả lời trên Twitter.

Tháng 10/2022: Trump hoan nghênh thỏa thuận Twitter của Musk, nhưng nói rằng ông sẽ không sử dụng lại nền tảng

Sau khi Musk chính thức mua lại Twitter, ông Trump đã đăng bài trên Truth Social để hoan nghênh thỏa thuận này.

"Tôi rất vui vì Twitter hiện đang nằm trong tay những người sáng suốt và sẽ không còn bị điều hành bởi những kẻ cuồng tín cực đoan", ông Trump nói, thêm rằng ông thích Truth Social hơn các nền tảng khác, đồng thời tái khẳng định mình sẽ không quay lại Twitter.

Ngay sau đó, Musk đã nói đùa về khả năng chào đón vị cựu Tổng thống trở lại nền tảng mạng xã hội của mình.

"Nếu tôi được 1 USD cho mỗi lần ai đó hỏi tôi rằng Trump có trở lại nền tảng này không thì Twitter sẽ kiếm được tiền mất!", CEO của Tesla đã tweet .

Tháng 9/2023: Musk ủng hộ bức tường biên giới của ông Trump

CEO Tesla Elon Musk nhìn vào điện thoại khi phát trực tiếp chuyến thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico tại Eagle Pass, Texas (Ảnh: Business Insider)

Elon Musk đã phát trực tiếp chuyến thăm biên giới Mỹ-Mexico trên Twitter, nền tảng mà ông đã đổi tên thành "X". "Trong chuyến thăm Eagle Pass, Texas, Musk cho biết một trong những chính sách đặc trưng của ông Trump là cần thiết để kiềm chế ​​những gì các quan chức địa phương gọi là cuộc khủng hoảng ở biên giới.

"Chúng ta thực sự cần một bức tường và chúng ta cần yêu cầu mọi người phải có một số bằng chứng để xin tị nạn khi nhập cảnh", Musk viết trên X.

Giống như Trump, Musk đã chỉ trích sự đồng thuận rộng rãi ở Washington vì tập trung quá nhiều vào cuộc chiến Nga-Ukraine so với các vấn đề trong nước như di cư bất hợp pháp.

Tháng 3/2024: Trump xin tài trợ từ Musk, bị từ chối

Ông Trump đã cố gắng lấy lòng Musk trong một cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Theo tờ The New York Times, ông Trump đã gặp Musk và một số nhà tài trợ lớn khác của GOP khi chiến dịch của cựu Tổng thống đang thiếu tiền. Sau khi tờ The Times công bố báo cáo của mình, Musk cho biết ông sẽ không "quyên góp tiền cho bất kỳ ứng cử viên nào cho chức Tổng thống Mỹ".

Tháng 7/2024: Musk ủng hộ Trump sau khi cựu Tổng thống bị bắn

Elon Musk cho biết ông " hoàn toàn ủng hộ" Trump sau khi vị cựu tổng thống bị bắn trong một cuộc vận động chính trị trước Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Sự ủng hộ của vị tỉ phú này đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan điểm chính trị của mình vốn đã kéo dài nhiều năm từ một cử tri ủng hộ Obama. Vài ngày sau, nhiều trang tin đã chỉ ra Musk đang thúc ép Trump chọn Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance làm bạn đồng hành tranh cử của mình.

Ngay sau đó, ông Trump công bố Vance là ứng cử viên Phó Tổng thống của mình tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa.

Musk viết trên X rằng cuộc vận động này "mang âm hưởng chiến thắng".

Musk không chỉ ủng hộ công khai. Vào tháng 7, tờ Wall Street Journal đưa tin Musk đã cam kết khoảng 45 triệu USD để hỗ trợ một ủy ban hoạt động chính trị nhằm ủng hộ Trump.

Tháng 8/2024: Trump tham gia cùng Musk trong một cuộc phỏng vấn rất được mong đợi

Donald Trump, người đã kết thúc Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa với mục tiêu giành chiến thắng, gặp khó sau khi Biden đột ngột rút lui khỏi cuộc đua năm 2024. Cựu tổng thống và các đồng minh của ông đã phải vật lộn để tấn công Phó Tổng thống Kamala Harris, hiện là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Giữa lúc bà Harris bị truyền thông tấn công dữ dội, Trump sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp cùng Musk khi ông cố gắng thu hút sự chú ý từ bà Harris.

Theo Business Insider