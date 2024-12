Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật, tố phe đối lập thân Triều Tiên

Trong một thông điệp ngắn được phát trên đài truyền hình YTN, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề cập đến một điều khoản trong Hiến pháp Hàn Quốc trao quyền cho Tổng thống ban bố thiết quân luật. Điều 77 của Hiến pháp Hàn Quốc quy định rằng thiết quân luật có thể được áp dụng "để đối phó với nhu cầu quân sự hoặc để duy trì an toàn công cộng".

Trong nhiều tháng, những người chỉ trích ông Yoon, bao gồm các thành viên của đảng Dân chủ đối lập thiên tả của Hàn Quốc và các nhóm dân sự, đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn ở Seoul kêu gọi luận tội Tổng thống.

Những người chỉ trích đặc biệt nhấn mạnh đến vụ bê bối mua chuộc liên quan đến vợ của ông Yoon, đồng thời cáo buộc ông quản lý không hiệu quả các vấn đề nhà nước nói chung.

Trong tuyên bố trên truyền hình, ông Yoon đổ lỗi cho đảng đối lập về những nỗ lực luận tội "chưa từng có" đối với nhiều quan chức chính phủ và đề xuất cắt giảm ngân sách năm tới.

Ông cáo buộc phe đối lập biến đất nước thành “thiên đường ma túy” và tạo ra tình trạng hỗn loạn gây tổn hại đến an toàn và sinh kế của người dân. Ông cũng cho biết đảng Dân chủ đang cố gắng lật đổ hệ thống dân chủ tự do, tuyên bố rằng “Quốc hội đã trở thành một con quái vật phá hoại nền dân chủ tự do, và đất nước đang trong tình trạng bấp bênh, đứng bên bờ vực sụp đổ”.

Cuối cùng, ông cáo buộc phe đối lập đồng cảm với Triều Tiên trong các nỗ lực ngăn chặn chính quyền của ông.

Thiết quân luật chưa từng được bất kỳ Tổng thống Hàn Quốc nào ban bố kể từ khi đất nước trở thành một nền dân chủ vào cuối những năm 1980.

Phương tiện truyền thông nước này đưa tin rằng Han Dong-hoon, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của ông Yoon, đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố phản đối lại tuyên bố của Yoon và thêm rằng ông sẽ "chặn" thiết quân luật cùng với người dân.

Các phát thanh viên trên YTN tỏ ra bối rối sau bài phát biểu của ông Yoon. Ông kết thúc tuyên bố của mình bằng cách nói rằng ông sẽ tìm cách giảm thiểu mọi bất tiện do tuyên bố thiết quân luật của ông gây ra.

Sau đó, khi phát biểu trước người dân cả nước, ông Yoon nói: "Xin hãy tin tôi".