Hàn Quốc: Nga có thể sẽ gửi quân đội Triều Tiên đến những điểm nguy hiểm nhất để chiến đấu

Ông Kim Yong-Hyun, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, hôm 29/11 cho biết các binh lính Triều Tiên chiến đấu cùng với lực lượng Nga có thể sẽ được gửi đến một số khu vực nguy hiểm nhất trong chiến tranh.

Phát biểu trong một phiên họp của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, ông Kim cho biết: "Cuộc chiến này do Nga dẫn đầu, và từ góc độ của các chỉ huy đơn vị quân đội Nga, họ có khả năng sẽ gửi các đại đội Triều Tiên đến những khu vực nguy hiểm và khó khăn nhất".

Ông cũng nói thêm rằng các binh lính Triều Tiên có thể sẽ bị sử dụng như "lực lượng xung phong", theo thông tin từ hãng thông tấn Yonhap, trùng với những nhận định của ông Joonkook Hwang, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc.

Theo các quan chức từ Hàn Quốc, Ukraine và Mỹ, Triều Tiên đã gửi hàng nghìn binh lính để hỗ trợ Nga trong nỗ lực chiến tranh của mình.

Vào ngày 26/11, Financial Times dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết một tướng Triều Tiên đã bị thương và một số sĩ quan thiệt mạng trong tuần qua do các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, được Ukraine đã phóng vào một trung tâm chỉ huy của Nga tại Kursk.

Wall Street Journal là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc tướng Triều Tiên bị thương, trích dẫn các quan chức phương Tây.

Trong cuộc tấn công này, Ukraine đã phóng một loạt ít nhất 10 tên lửa Storm Shadow, theo thông tin từ các quan chức Ukraine và phương Tây.

Vào đầu tháng này, ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin giả của Ukraine, đã nói rằng các binh lính Triều Tiên chỉ được huấn luyện trong "vài tuần", bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái trinh sát và tấn công, trước khi được gửi đến các vị trí chiến đấu thực tế.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết rằng binh lính Triều Tiên đã chịu tổn thất đầu tiên trong cuộc chiến.

Ông Dmytro Ponomarenko, Đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc, đã nói với VOA vào đầu tháng này rằng số lượng binh lính Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ Nga có thể lên đến 15.000 người, điều này có nghĩa là khoảng 100.000 binh lính sẽ phục vụ theo ca trong vòng một năm, theo ông.

Các nguồn tin quen thuộc với các đánh giá từ một số quốc gia G20 cũng đã trích dẫn con số 100.000 khi nói chuyện với Bloomberg.

Trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 27/11, ông Kim Song, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, đã tránh trả lời câu hỏi trực tiếp từ người đồng cấp Mỹ về việc Triều Tiên có gửi binh lính đến Nga hay không.

Thay vào đó, ông nói rằng hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Triều Tiên và Nga "hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc" và rằng đất nước ông sẽ "tuân thủ trung thành" các nghĩa vụ trong hiệp ước của mình.