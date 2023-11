Tin CN nổi bật ngày 01-11: Facebook thu phí người dùng châu Âu, Tổng thống Biden ký sắc lệnh về AI

Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh thiết lập các quy tắc an toàn đối với AI

Sắc lệnh được Tổng thống Biden ký hôm 31/10 là hành động đầu tiên của chính phủ Mỹ nhằm thiết lập các tiêu chuẩn an toàn đối với một công nghệ nhiều hứa hẹn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được sử dụng đúng cách.

Sắc lệnh yêu cầu các công ty phải báo cáo với chính phủ liên bang về những rủi ro mà hệ thống AI của họ có thể mang lại, chẳng hạn có thể bị kẻ khủng bố lợi dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sắc lệnh cũng tìm cách chống lại mối nguy hiểm của công nghệ deepfake (giả mạo bằng video) có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử hoặc lừa đảo người dùng.

Phát biểu trong lễ ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nói: “Công nghệ deepfake sử dụng âm thanh và video do AI tạo ra để bôi nhọ danh tiếng, truyền bá tin tức giả và thực hiện hành vi lừa đảo”.

Tổng thống bày tỏ lo ngại những kẻ lừa đảo có thể lấy giọng nói của người khác và thao túng nội dung, biến một phát biểu bình thường thành một thứ gì đó độc hại hơn và sẽ nhanh chóng lan truyền.

Sắc lệnh trên chứng minh rằng nước Mỹ, được coi là cường quốc hàng đầu về công nghệ AI, cũng sẽ đi đầu trong việc đưa ra quy định quản lý AI.

Facebook bắt đầu thu phí người dùng

Meta đang triển khai gói đăng ký trả phí để xóa quảng cáo trên Facebook và Instagram ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Dịch vụ này sẽ có mức giá khoảng 9,99 euro/tháng (tương đương với 260.000 đồng/tháng) khi sử dụng trên web hoặc 12,99 euro/tháng (tương đương 338.000 đồng/tháng) trên iOS và Android.

Meta triển khai thu phí trên 2 nền tảng mạng xã hội của mình nhằm giải quyết những lo ngại của Liên minh Châu Âu về các hoạt động thu thập dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo của Meta. Bằng cách này, người dùng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ miễn phí nhưng đồng ý với các hoạt động thu thập dữ liệu hoặc trả tiền để không còn quảng cáo.

Meta tin rằng, động thái này sẽ chứng minh cho EU thấy công ty tôn trọng và tuân thủ đúng các yêu cầu về quyền riêng tư mà EU đưa ra.

Người dùng không trả tiền vẫn sẽ được sử dụng Facebook và Instagram miễn phí, vẫn có trải nghiệm như trước và các công cụ tùy chọn quảng cáo hiện có sẽ vẫn khả dụng.

Dịch vụ xóa quảng cáo trên Facebook và Instagram chỉ dành riêng cho những người dùng từ 18 tuổi trở lên và hiện đang bắt đầu được áp dụng ở các nước thuộc EU và Thụy Sĩ.

Trung Quốc yêu cầu công khai danh tính các tài khoản mạng xã hội có hơn 500.000 người theo dõi

Các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc gồm WeChat, Douyin, Baidu, Xiaohongshu, Bilibili… hôm 31/10 đã thông báo rằng các tài khoản có hơn 500.000 người theo dõi sẽ phải hiển thị tên thật.

Các tài khoản này được chính phủ Trung Quốc gọi là các tài khoản “tự truyền thông”, tức là cung cấp các thông tin không chính thống, không phải của chính quyền. Các cơ quản lý của Trung Quốc muốn kiểm soát để “thanh lọc” không gian mạng của Trung Quốc.

Tin đồn về chính sách mới đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa người dùng. Một số người, trong đó, có ông Hồ Tích Tiến – cựu Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, đã bảo vệ biện pháp này. Ông nói rằng biện pháp này là cần thiết nhằm buộc các tài khoản có ảnh hưởng phải sử dụng lời nói và đăng tải thông tin có trách nhiệm hơn.

Các biện pháp mới sẽ loại bỏ tính ẩn danh của hàng nghìn người có ảnh hưởng trên các nền tảng truyền thông xã hội được hàng trăm triệu người Trung Quốc sử dụng hàng ngày.

Một số nền tảng cho biết các tài khoản có hơn 1 triệu người theo dõi sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Những tài khoản không tuân thủ sẽ phải đối mặt với những hạn chế về lưu lượng truy cập trực tuyến và thu nhập của họ.

Các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc cũng đã tìm cách xoa dịu nỗi lo ngại của người dùng. Giám đốc điều hành Weibo Wang Gaofei cho biết hai tuần trước rằng chính sách này sẽ không mở rộng cho các tài khoản có số lượng người theo dõi dưới 500.000.

Bộ Công an ra mắt trang thông tin trên Facebook

Bộ Công an vừa xây dựng trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Trang thông tin này đã được cấp tick xanh để người dùng có thể nhận biết được trang chính thống.

Trang thông tin Bộ Công an trên Facebook là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an; có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; thông tin về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trang thông tin này cũng là nơi Bộ Công an đăng tải cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng xã hội; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, website của Bộ Công an…

Theo Bộ Công an, việc đưa trang thông tin này đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về an ninh trật tự của công chúng trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đà Nẵng lần thứ 4 đạt giải thưởng thành phố thông minh

Ban tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 vừa có thư thông báo và chúc mừng TP.Đà Nẵng đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023. Trong thư chúc mừng, Ban tổ chức Giải thưởng tin tưởng TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ thông minh, đem lại tiện ích cho người dân và phát triển doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng các thành phố thông minh tại Việt Nam.

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là giải thưởng thường niên, danh giá và duy nhất dành cho các thành phố, đô thị. Đây là lần thứ 4 liên tiếp TP.Đà Nẵng vinh dự được trao giải thưởng này.

Giải thưởng được tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hội đồng bình chọn Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam 2023” do Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng, cùng 18 thành viên là các nhà khoa học có uy tín. Hội đồng và đã chọn được 35 đề cử từ tổng số 80 đề cử tham gia để trao Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam 2023”, dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 11 tới tại Hà Nội.