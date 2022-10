Tiên đoán của ‘vua thép’ Trần Đình Long ứng nghiệm: Hòa Phát lỗ 1.800 tỉ đồng quý 3/2022

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022, với doanh thu thuần đạt 34.103,3 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, HPG báo lãi gộp 1.000 tỉ đồng, giảm tới 91,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng vọt lên mức 2.309 tỉ đồng, cùng với chi phí bán hàng 635,2 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 294,1 tỉ đồng, khiến HPG báo lỗ thuần 1.351,5 tỉ đồng (chỉ tiêu này trong quý 3/2021 là lãi 10.961 tỉ đồng).

Kết thúc quý 3/2022, lợi nhuận sau thuế của HPG ở mức âm 1.785,7 tỉ đồng, giảm 117% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG đạt 116.559 tỉ đồng và 10.443 tỉ đồng, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh của HPG trong quý 3/2022 'thê thảm' đúng như dự báo có phần gây sốc mà Chủ tịch Trần Đình Long từng chia sẻ với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 5/2022 của tập đoàn này.

“Cổ đông cứ đợi kết quả kinh doanh quý 2, quý 3, quý 4 đi rồi sẽ thấy. Lúc này, ngành thép đang không thuận lợi. Đợi hai tháng nữa là có kết quả kinh doanh quý 2/2022, cổ đông sẽ thấy tình hình thê thảm thế nào”, ông Long nói.

HPG cho biết, kết quả kinh doanh quý 3/2022 lao dốc là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu, đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, HPG đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 5,7 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, sản lượng thép xây dựng ghi nhận 3,4 triệu tấn, trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp hơn 1 triệu tấn, tương đương cả năm 2021. Thị phần thép xây dựng và ống thép trong quý 3/2022 của HPG duy trì ở mức 36% và 29%.

Với dòng sản phẩm HRC, HPG đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 2 triệu tấn, tăng 5% so với 9 tháng đầu năm 2021, đóng góp 36% sản lượng của chung của tập đoàn. Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép đạt 577.000 tấn, tăng 16%; tôn mạ các loại ghi nhận 249.000 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3/2022, doanh thu từ mảng nông nghiệp của HPG tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận tăng 32% so với quý 3/2021. Tính chung 9 tháng, mảng kinh doanh này đã có lãi trở lại.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của HPG đạt 183.805 tỉ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản tiền gửi có kỳ hạn chiếm 21,1%, đạt 38.911,3 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của HPG đạt 85.729,6 tỉ đồng, giảm 1,9% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) là 65.500,7 tỉ đồng, chiếm 35,6% tổng nguồn vốn./.