Thụy Điển, Anh tuyên bố sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Ngoại trưởng Maria Malmer Stenergard nói trong một cuộc phỏng vấn: “Trước tiên, chúng ta phải đàm phán một nền hòa bình công bằng và bền vững, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng Ukraine và điều đó trước hết đảm bảo rằng Nga không thể rút lui, xây dựng sức mạnh mới và tấn công Ukraine hoặc quốc gia khác chỉ trong vài năm”.

Bà nói thêm: “Một khi chúng ta đã thiết lập được nền hòa bình như vậy, chúng ta cần đảm bảo nó có thể được duy trì và sau đó chính phủ của chúng ta sẽ không loại trừ bất cứ điều gì”.

Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông sẵn sàng gửi quân đội Anh tới Ukraine để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, giữa lúc ông cố gắng cho Mỹ thấy rằng các quốc gia châu Âu nên có vai trò trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Với lo ngại rằng châu Âu có thể bị gạt ra ngoài trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm, ông Starmer cho biết ông sẵn sàng đưa "quân đội của chúng tôi đến chiến trường nếu cần thiết".

“Bất kỳ vai trò nào trong việc giúp đảm bảo an ninh của Ukraine đều giúp đảm bảo an ninh cho lục địa của chúng ta và an ninh của đất nước này”, ông Starmer viết trên tờ Daily Telegraph vào cuối ngày 16/2.

Thủ tướng Anh dự kiến ​​sẽ tham gia cùng các nhà lãnh đạo từ Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch tại cuộc họp ở Paris.

Cũng trong hôm đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Arab Saudi trước cuộc hội đàm dự kiến ​​với các quan chức Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm của Moscow ở Ukraine.