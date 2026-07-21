Thủ tướng mới của Anh phát đi thông điệp mạnh mẽ, cam kết chấm dứt nhiều năm bất ổn
Ngày 20/7, ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng thứ bảy của Anh chỉ trong vòng 10 năm.
Ngày 20/7, ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng thứ bảy của Anh chỉ trong vòng 10 năm.
Nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đang tiếp tục lan rộng với những diễn biến mới đầy đáng lo ngại. Ngày 20/7 (giờ địa phương), lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út.
Ngày 20/7, Hamas thông báo bổ nhiệm Khalil Al-Hayya giữ cương vị lãnh đạo tối cao của phong trào.
Đến ngày 20/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.
Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo sáng 21/7, khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Vào rạng sáng 21/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai. Chiếc xe khách đang lưu thông thì bất ngờ bùng cháy dữ dội, hậu quả khiến nhiều hành khách thiệt mạng.
Phát biểu vào ngày 20/7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết sẽ ngay lập tức triển khai các biện pháp mới trong tuần này nhằm tháo gỡ áp lực từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của người dân.
Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina để chính thức bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã có một đêm không ngủ.
Nhằm kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 20/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1316/QĐ-TTg về việc cấp kinh phí cho tỉnh Lai Châu.
Giá dầu thế giới tăng vọt khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, đẩy thị trường năng lượng vào trạng thái căng thẳng mới.
Thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một trong những đợt tập kích dữ dội nhất trong nhiều tuần qua khi Nga đồng loạt phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và UAV.
Ngày 19/7, người phát ngôn chính phủ Jordan khẳng định chính quyền nước này hiện tại chưa ban hành bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sơ tán các sân bay hoặc cảng biển tại thành phố Aqaba.
Ngày 20/7 (giờ địa phương), ông Andy Burnham, được mệnh danh là 'Vua phương Bắc', sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng một thập kỷ, hứa hẹn sẽ "tái cấu trúc" đất nước để tập trung tốt hơn vào các vấn đề mà người dân quan tâm.
Bất chấp tình trạng giao tranh leo thang làm chậm luồng hàng hải qua eo biển Hormuz, xuất khẩu dầu và condensate của các nước vùng Vịnh trong nửa đầu tháng 7 vẫn ghi nhận mức cao nhất kể từ cuối tháng 2, theo dữ liệu vận chuyển công bố ngày 19/7
Tổng thống Donald Trump cho biết đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Mark Carney về tình trạng cháy rừng tại Canada khiến khói bụi lan sang Mỹ.
Lực lượng Mỹ đã tấn công Iran ngày thứ chín liên tiếp vào ngày 20/7 (giờ địa phương) khi mối lo ngại gia tăng về hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sau khi Iran cho biết hai tàu chở dầu đã phát nổ và bị vô hiệu hóa.
Một quan chức quân đội Israel ngày 19/7 cho biết, nước này đang tiến hành các bước chuẩn bị để tiếp nhận thêm các máy bay tiếp dầu từ Mỹ.
Do tiếp diễn tình trạng mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến 5-15mm, cục bộ có nơi vượt trên 40mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai đang ở mức rất cao.
Sau hơn 4 tháng triển khai, "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Ngày 19/7 (giờ địa phương), ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương sau khi hai trận động đất xảy ra ở một vùng núi của Peru, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự của nước này cho biết hôm Chủ nhật.
Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định việc Mỹ liên tục vi phạm bản ghi nhớ đã ký giữa nguyên thủ hai nước là minh chứng cho thấy cam kết từ phía Tổng thống Donald Trump "hoàn toàn vô giá trị và không có uy tín".