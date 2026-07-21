Thủ tướng mới của Anh phát đi thông điệp mạnh mẽ, cam kết chấm dứt nhiều năm bất ổn

Ngày 20/7 (giờ địa phương), ông Andy Burnham, được mệnh danh là 'Vua phương Bắc', sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng một thập kỷ, hứa hẹn sẽ "tái cấu trúc" đất nước để tập trung tốt hơn vào các vấn đề mà người dân quan tâm.