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Thủ tướng mới của Anh phát đi thông điệp mạnh mẽ, cam kết chấm dứt nhiều năm bất ổn

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 20/7, ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng thứ bảy của Anh chỉ trong vòng 10 năm.

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"Vua phương bắc" Andy Burnham sắp nhậm chức Thủ tướng Anh

"Vua phương bắc" Andy Burnham sắp nhậm chức Thủ tướng Anh

Ngày 20/7 (giờ địa phương), ông Andy Burnham, được mệnh danh là 'Vua phương Bắc', sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng một thập kỷ, hứa hẹn sẽ "tái cấu trúc" đất nước để tập trung tốt hơn vào các vấn đề mà người dân quan tâm.