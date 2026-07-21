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Hamas chính thức bổ nhiệm ông Khalil Al-Hayya làm lãnh đạo tối cao mới

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 20/7, Hamas thông báo bổ nhiệm Khalil Al-Hayya giữ cương vị lãnh đạo tối cao của phong trào.

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