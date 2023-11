Thứ trưởng Phạm Đức Long: Tỷ lệ người dùng Internet Việt Nam mua sắm trực tuyến cao hơn mức toàn cầu

Hội thảo - Triển lãm Internet Day 2023 diễn ra sáng 22/11 tại Hà Nội. Với chủ đề "Không gian mới, Cơ hội mới cho Internet Việt Nam", hội thảo tập trung vào việc khám phá những xu hướng mới và tiềm năng phát triển của ngành công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số. Hơn 500 khách mời đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ ban ngành, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã tham gia để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tìm hiểu về những cơ hội mới mà Internet mang lại cho Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết: “Tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam đã đạt 79,1% dân số. Việt Nam là một trong số các quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet mua sắm hàng hóa trực tuyến hàng tuần ở mức trên 60%, cao hơn mức trung bình toàn cầu 57,6%. Quy mô nền kinh tế Internet của Việt Nam năm 2022 đạt 23 tỉ USD và dự báo năm 2025 sẽ đạt 49 tỉ USD. Đây chính là sự phát triển mạnh mẽ của Internet Việt Nam sau 26 năm kể từ khi hòa mạng Internet toàn cầu (19/11/1997-19/11/2023)".

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận “Hạ tầng Internet nói chung của Việt Nam còn hạn chế so với quy mô người dùng Internet và dân số: chỉ có 5 tuyến cáp quang biển; số lượng và quy mô các trung tâm dữ liệu còn rất khiêm tốn so với các quốc gia láng giềng như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia; điện toán đám mây thì về cơ bản là bán lại dịch vụ cho các nền tảng nước ngoài; hệ sinh thái kết nối Internet còn nhỏ bé và đơn giản so với các nước tiên tiến trong ASEAN”.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã định hướng 5 không gian mới cho phát triển công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn mới, đó là Điện toán Đám mây, Nền tảng số, Thương mại điện tử, Công nghệ Make in Vietnam và An ninh mạng. Việc tận dụng các không gian mới sẽ tạo ra động lực mới và đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và Internet trong thập kỷ tới.

Các chuyên gia thảo luận về Internet thế hệ mới

Cũng tại buổi khai mạc, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam nhấn mạnh: “Ngược với bức tranh cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến cắt giảm nhân sự, cắt giảm ngân sách đầu tư công nghệ thông tin, thì hàng tỉ USD từ các gã khổng lồ công nghệ thế giới như Nvidia, Meta, SpaceX, Foxconn, Samsung, LG, Intel,… lại đã, đang và chuẩn bị được ồ ạt rót vào Việt Nam. Đây đúng là cơ hội vàng để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mở ra không gian tăng trưởng mới”.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam biểu khai mạc Hội thảo và Triển lãm Internet Day 2023

Ngoài ra, tại Internet Day 2023 còn có các bài tham luận đa dạng về các chủ đề hấp dẫn: "Trợ lý AI 'Make in Việt Nam' chuyên biệt và ưu việt" do TS. Lê Thái Hưng, Giám đốc Chiến lược VNPT AI trình bày; "Chiến lược Phát triển bền vững cho doanh nghiệp" trong lĩnh vực Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của ông Hoàng Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Viettel IDC; TS. Nguyễn Kim Anh trình bày về “Ứng dụng AI tạo sinh trong doanh nghiệp”. Các bài tham luận đã mang đến cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh quan trọng của công nghệ và phát triển bền vững trong lĩnh vực Internet và công nghệ thông tin tại Việt Nam.