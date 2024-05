Thủ đô Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục gần 50 độ C trong đợt nắng nóng cực đoan

VietTimes – Đợt nắng nóng cực đoan càn quét Ấn Độ đã khiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đang diễn ra thấp hơn so với dự kiến.

Nhiệt độ kỷ lục 49,9 độ C đã được ghi nhận ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong hôm 28/5, vượt mức bình thường khoảng 10 độ C. Đợt nắng nóng có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài, với việc Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đưa ra cảnh báo đỏ trong hôm 29/5 và cảnh báo cam cho ngày 30/5.

Theo một nghiên cứu do Trung tâm Khoa học và Môi trường (CSE) ở Delhi thực hiện, nắng nóng cực độ ở thủ đô Ấn Độ có liên quan đến sự gia tăng hoạt động xây dựng. Nghiên cứu cho biết, khi thành phố mở rộng và diện tích xây dựng tăng từ 31,4% năm 2003 lên 38,2% vào năm 2022, nhiệt độ ở khu vực đô thị ngày càng gia tăng.

Quốc gia Nam Á này thường trải qua đợt nắng nóng nhất hàng năm vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 trước khi mùa gió mùa làm giảm nhiệt độ. Tuy nhiên, thập kỷ qua đã chứng kiến nền ​​nhiệt độ tăng cao bất thường. Theo IMD, gió mùa có khả năng đến Delhi và các khu vực lân cận vào khoảng ngày 30/6.

Vào ngày 26/5, IMD đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng “nắng nóng hoặc nắng nóng nghiêm trọng” đối với một số khu vực ở phía bắc Ấn Độ, bao gồm các khu vực Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar và Madhya Maharashtra.

Khoảng 60 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ đã được ghi nhận trong đợt nắng nóng hiện nay, tờ Mint đưa tin hôm 24/5, trích dẫn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia (NCDC).

Một nghiên cứu công bố vào năm 2023 tuyên bố rằng các đợt nắng nóng cực đoan ở khu vực Nam Á hiện có khả năng xảy ra cao hơn gấp 30 lần do biến đổi khí hậu. Theo dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ trình bày tại Quốc hội, ít nhất 264 người đã chết ở 14 bang do nắng nóng trong năm 2023.

Ngược lại, các khu vực phía đông và đông bắc của Ấn Độ hiện đang phải vật lộn với tình trạng mưa lớn và giông do bão Remal gây ra. Theo Firstpost, sau khi đổ bộ dọc theo bờ biển Bangladesh và Tây Bengal của Ấn Độ, bão Remal đã khiến 37 người ở bang Mizoram thiệt mạng. Cơn bão cũng cướp đi sinh mạng của 2 người ở Tây Bengal.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng đợt nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp trong các cuộc bầu cử đang diễn ra ở Ấn Độ. Theo cơ quan bầu cử nước này, cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo 7 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 19/ 4 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 1/6.

6 giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên chứng kiến ​​tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 65,63% so với 67,18% ở cùng khu vực bầu cử vào năm 2019.

Theo Independent