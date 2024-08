Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Sáng 8/8, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên.

Ông từng trải qua các chức vụ Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Bí thư sau đó đã quyết định điều động thiếu tướng Vũ Hồng Văn đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đây cũng là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 20 thành viên, do ông Trần Cẩm Tú làm chủ nhiệm.

Ngoài ông Vũ Hồng Văn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 8 Phó chủ nhiệm khác gồm ông Trần Văn Rón (Phó chủ nhiệm Thường trực), ông Trần Tiến Hưng, ông Hoàng Văn Trà, ông Nghiêm Phú Cường, ông Nguyễn Minh Quang, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Trọng Hưng và ông Nguyễn Văn Quyết.