Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác chuyển đổi số của Ủy ban quốc gia (UBQG) chuyển đổi số diễn ra hôm nay (12/7), UBQG chuyển đổi số đã ghi nhận bài học kinh nghiệm của Đà Nẵng trong tiến trình chuyển đổi số địa phương.

Phương châm hành động “3 cần”

UBQG chuyển đổi số ghi nhận những kết quả mà TP Đà Nẵng đã đạt được trong xây dựng nhận thức số ở mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai công tác tuyên truyền được Đà Nẵng thực hiện theo định hướng “dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”, đã đạt hiệu kết quả cao.

UBQG chuyển đổi số đã đưa ra bài học kinh nghiệm áp dụng phương châm hành động “3 cần” từ bài học tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức số ở Đà Nẵng.

“Đó là cần sự gương mẫu và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao nhất của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, Tổ Công nghệ số cộng đồng.

"Tiếp đến là cần xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông tổng thể về chuyển đổi số để triển khai nhất quán, xuyên suốt toàn TP. Bên cạnh đó còn cần nội dung truyền thông đảm bảo yếu tố đại chúng, ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, có chủ đề, chủ điểm, hình thức truyền thông đa đạng, đa kênh, chú trọng các kênh truyền thông số, các mô hình tuyên truyền trực quan sinh động”- ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng - cho biết.

UBQG chuyển đổi số cũng ghi nhận Đà Nẵng đã tổ chức phát triển nguồn nhân lực số một cách bài bản, đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số nhanh và bền vững. Đặc biệt là Đà Nẵng tiếp tục xếp hạng Nhất trong bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

Cổng dữ liệu mở TP Đà Nẵng

Trình bày tại hội nghị, đại diện UBND TP Đà Nẵng cho biết, để tạo sự chuyển biến căn bản trong nhân lực số, Đà Nẵng đã áp dụng phương châm hành động “2 cần + 1 đẩy mạnh”.

Đó là cần có kế hoạch triển khai đồng bộ, tổng thể trong tất cả các khu vực, nhóm đối tượng; cần có cách tiếp cận riêng phù hợp và nội dung đào tạo tương ứng mỗi nhóm đối tượng.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông và phát huy vai trò Tổ Công nghệ số cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà", hướng dẫn từng người dân, hộ gia đình kỹ năng ứng dụng công nghệ số.

Những con số ấn tượng

Báo cáo kết quả chuyển đổi số của địa phương, UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2023, Đà Nẵng sẽ có 7/8 chỉ tiêu dữ liệu số hoàn thành 100% nội dung chuyển đổi số; 30% đơn vị triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Đối với nội dung Chính phủ số, trong năm 2023 sẽ có 5/10 chỉ tiêu hoàn thành 100% nội dung, 30% đơn vị triển khai trợ lý ảo, 30% cơ quan đơn vị kết nối hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước…

Năm 2023, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của Đà Nẵng đạt trên 16%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5%; 100% cơ quan đơn vị địa phương ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý; 100% cơ sở triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc phạm vi quản lý.

Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

Đà Nẵng nỗ lực chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đặc biệt, về xã hội số, Đà Nẵng phấn đấu 95% dân cư có thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; 99% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng; trên 30% dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử; 100% người dân có mã ID y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử; 60% dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến…

Bên cạnh đó, 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 100% hệ thống thông tin quan trọng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 20% thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản.