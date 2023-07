Chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"!

Tối 8/7, chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF2023), đã diễn ra với màn tranh tài mãn nhãn giữa 2 đội đến từ Pháp và Ý.

Đội Ý đã mở màn đêm chung kết với những cảm xúc dâng trào từ "Sức mạnh của nghệ thuật" (The power of art).

Lấy cảm hứng từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Ý-Josè Angelino (có tên “Gli Equilibri Fluidi”-Cân bằng chất lỏng) diễn ra ở Rome, đội pháo hoa của Ý đã khiến người xem mê mẩn ngay từ đầu màn trình diễn bằng cách sử dụng ánh sáng trong một môi trường kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, bóng tối và ánh sáng.

Đặc biệt, đội Ý đã tạo ra sự kết nối và sự khích lệ cho người xem vượt qua những nỗi đau từ dịch bệnh COVID-19.

Một số hình ảnh pháo hoa của đội đến từ Ý:

Còn đội đến từ Pháp đã trình bày màn pháo hoa tuyệt đỉnh tại đêm chung kết DIFF2023 với chủ đề "Thắp sáng tình yêu" (Light up with love).

Để thắp sáng thế giới không khoảng cách, đội Pháp đã kể về câu chuyện tình yêu dưới nhiều dạng thức, giai điệu và sắc màu.

Với sự đan xen giữa nhịp điệu và âm thanh, những nghệ sĩ pháo hoa người Pháp đã đem đến cho người xem những cảm xúc giữa thực tại và quá khứ, những nét chạm giữa văn hoá Pháp và Việt Nam.



Một số hình ảnh pháo hoa của đội đến từ Pháp:

DIFF đã góp một phần phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong quý 1/2023

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Trong thời gian DIFF, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật. Công suất buồng phòng của các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%. Con số này tăng trưởng so với kỳ DIFF 2019, khi năm đó công suất phòng trên TP Đà Nẵng đạt 65-70%, khối khách sạn 4-5 sao công suất đạt 75-85%.