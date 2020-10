Techcombank lãi ròng 8.600 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã CK: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.700 tỉ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 82% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 8.600 tỉ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng của Techcombank tăng 33,5% lên đạt 19.300 tỉ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần và thu nhập từ dịch vụ lần lượt đạt 13.300 tỉ đồng và 3.100 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 28,4% và 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng tăng 27% lên 6.300 tỉ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống còn 32,8% do thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh. Thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên Techcombank trong 9 tháng đầu năm đạt 37 triệu đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro 9 tháng đầu năm 2020 của Techcombank cũng tăng mạnh lên 2.200 tỉ đồng, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 401.500 tỉ đồng, tăng 4,6% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng là 279.400 tỉ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,3% so với thời điểm đầu năm.

Tiền gửi khách hàng tại 30/09/2020 là 252.600 tỉ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm 30/09/2019. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 97.500 tỉ đồng, tăng 22,2% so với thời điểm đầu năm. Theo đó, tỷ lệ CASA cũng tăng từ 34,5% vào cuối năm 2019 lên 38,6% vào thời điểm 30/9/2020.

Tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,6%, thấp hơn mức 0,9% tại 30/6/2020 và 1,8% tại 30/9/2019. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 30/9/2020 là 148%, cao hơn so với mức 108,6% tại 30/6/2020 và 77,1% tại 30/9/2019.

Tính đến ngày 30/9/2020, vốn điều lệ của Techcombank vẫn ở mức hơn 35.000 tỉ đồng. Tới đây, nhà băng này đang có kế hoạch phát hành thêm 4,77 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP. Người lao động được mua cổ phiếu với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 60% so với thị giá hiện tại và có thể giao dịch ngay mà không bị hạn chế chuyển nhượng./.