Techcombank công bố kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã CK: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11.536 tỉ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 9.282,8 tỉ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TCB đạt 18.138 tỉ đồng, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, cả thu nhập từ lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Cụ thể, thu nhập từ lãi (NII) của TCB trong nửa đầu năm 2021 đạt 12.708,2 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tăng 31,5%, đạt 2.782,1 tỉ đồng, trong đó, có 420 tỉ đồng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu và 865 tỉ đồng phí từ các dịch vụ khác - bao gồm phí từ hoạt động ủy thác, tư vấn và đại lý, phí môi giới và phí quản lý quỹ.

Dịch vụ bảo hiểm của TCB tiếp tục được cải thiện với tăng trưởng doanh thu khai thác mới (APE) đạt 60,1% và tăng trưởng phí đạt 48,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2021, chi phí hoạt động của TCB đạt 5.153,6 tỉ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 28,4%. Chi phí dự phòng ở mức 1.448,4 tỉ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020.

TCB cho biết, ngân hàng có thêm gần nửa triệu khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm 2021, nâng tổng số khách hàng mà ngân hàng phục vụ lên 8,9 triệu.

Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 4,3 triệu tỉ đồng (tăng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của TCB đạt 504.304,3 tỉ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 14,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng của khách hàng đạt 353.700 tỉ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 0,4%, thấp hơn mức 0,9% tại Quý 2/2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 259%.

Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 giảm xuống còn 2.700 tỉ đồng, tương đương 0,8% dư nợ. Tính đến hết tháng 6/2021, khoảng 67% số khách hàng trong chương trình này đã hoàn tất hoặc trả một phần nợ tái cơ cấu.

Về phía nguồn vốn, tổng tiền gửi của khách hàng tại ngày 30/6/2021 của TCB là 289.334,7 tỉ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,3% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 55,1% trong vòng 12 tháng, đạt 133.400 tỉ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tăng lần lượt 56,9% và 52,3% so với cùng kỳ năm 2020./.