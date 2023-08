Tài sản tỉ USD của Home Credit Việt Nam

Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam) công bố lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2023 ở mức 211,4 tỉ đồng. Kết quả này giúp vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức 6.571,5 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Home Credit Việt Nam đạt 24.774,5 tỉ đồng, giảm hơn 7.300 tỉ đồng so với cuối năm ngoái. Trong khi đó, dư nợ trái phiếu của Home Credit Việt Nam ở mức 1.117 tỉ đồng.

Home Credit Việt Nam thuộc sở hữu của Home Credit Group – công ty tài chính có trụ sở tại Hà Lan, được biết tới là công ty tài chính tiêu dùng có quy mô tài sản và dư nợ cho vay lớn thứ hai thị trường Việt Nam, sau FE Credit. Công ty cho biết đang có 9.000 điểm giao dịch tại Việt Nam, chuyên cho vay trả góp xe gắn máy, trả góp hàng điện máy gia dụng và cho vay trả góp tiền mặt.

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, Home Credit Việt Nam có quy mô vốn điều lệ ban đầu ở mức 550 tỉ đồng. Hạ tuần tháng 10/2020, vốn điều lệ của công ty này được tăng lên mức 2.050 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Annica Maria Witschard (sinh năm 1973, quốc tịch Thụy Điển).

Bổ sung thêm nguồn lực, trong các năm 2021 và 2022, Home Credit Việt Nam lần lượt báo lãi sau thuế 549,8 tỉ đồng và 1.189,1 tỉ đồng – tương ứng với mức tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt ở mức 10,6% và 18,6%.

Tuy nhiên, bước sang nửa đầu năm 2023, hệ số ROE của Home Credit Việt Nam giảm xuống chỉ còn 3,22%. Trong khi, cùng giai đoạn, Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) ghi nhận tỉ suất ROE ở mức 21,92%, với khoản lãi sau thuế 328 tỉ đồng.

Như VietTimes đã đưa tin, Kasikornbank (KBank) – ngân hàng thuộc sở hữu của gia tộc Madam Pang – được cho là đang trong quá trình đàm phán mua lại Home Credit Việt Nam. Theo nguồn tin của Reuters, thương vụ này dự kiến quy mô lên tới 1 tỉ USD.

Nếu thực hiện thành công, ‘deal’ thâu tóm Home Credit của KBank sẽ trở thành thương vụ M&A lớn thứ 2 trong ngành tài chính Việt Nam trong năm nay, sau thương vụ bán cổ phần trị giá 1,5 tỉ USD giữa VPBank và SMBC.

KBank đặt mục tiêu trở thành một trong 20 ngân hàng lớn nhất Việt Nam vào năm 2027. Ngân hàng này hiện có tổng tài sản trị giá 119,7 tỉ USD, chỉ sau Bangkok Bank tại Thái Lan, theo dữ liệu của Refinitiv.

Trước đó, hồi tháng 3/2022, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, nhóm ngân hàng đến từ Nhật Bản gồm Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) nằm trong danh sách các tổ chức muốn mua lại mảng kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của Home Credit Group. Bên cạnh đó, Grab Holdings Ltd cũng đàm phán để mua lại mảng kinh doanh của Home Credit Group ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Đến tháng 6/2023, Home Credit Group cho biết Home Credit Philippines đã được mua lại bởi Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) – thành viên của tập đoàn tài chính MUFG (Nhật Bản). Thương vụ trị giá 406 triệu EUR (khoảng 10.600 tỉ đồng).

Lưu ý rằng, Krungsri cũng đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 50% cổ phần SHBFinance từ SHB vào tháng 6 năm nay. Dự kiến trong 3 năm tiếp theo, SHB sẽ tiến hành chuyển nhượng toàn bộ 50% cổ phần còn lại tại SHBFinance cho Krungsri./.