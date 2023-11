Bệnh nhân N.K.H (Vĩnh Phúc) được đưa vào viện trong tình trạng đứt gần rời cánh tay trái, mất máu nhiều. Theo chị H., vụ tai nạn xảy ra khi chồng chị H. chở chị bằng xe máy và bất ngờ, vạt áo chống nắng chị đang mặc quấn vào bánh xe, kéo theo cánh tay của chị. Sự việc diễn ra quá đột ngột nên chị H đã không kịp phản ứng và tai nạn đã gây tổn thương cánh tay nghiêm trọng

Ngay lập tức, nạn nhân đã được cơ sở y tế tại Vĩnh Yên sơ cứu rồi chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng: Gãy cánh tay trái, cẳng tay trái, trật khớp khuỷu, đứt toàn bộ mạch máu và thần kinh cánh tay, phần mềm gân cơ vùng cánh tay bị dập nát, đầu chi lạnh và mất vận động cảm giác.

TS.BS Phan Bá Hải – Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, 3 ekip mổ gồm các chuyên khoa phẫu thuật chấn thương, mạch máu và vi phẫu-tạo hình đã liên tục phối hợp đánh giá và hội chẩn về tổn thương phức tạp vùng cánh tay trái của bệnh nhân.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Lần lượt, ekip khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao đã thực hiện cắt lọc phần mềm bị dập nát, đóng đinh xương cánh tay và cẳng tay, nắn trật khớp, khâu nối gân cơ.

Tiếp đó, ekip Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực đã nhanh chóng nối động mạch, và các mạch để đưa máu nuôi dưỡng cánh tay và hồi lưu máu về cho bệnh nhân H; ekip chuyên khoa Vi phẫu – tạo hình đã tìm đầu dây thần kinh cánh tay của bệnh nhân, bỏ đi đoạn dập nát và nối lại bằng 4 miệng nối thần kinh; các bó sợi thần kinh rất nhỏ được nối lại tỉ mỉ qua vi phẫu thuật; Chuyên gia khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ thường xuyên kiểm tra mức độ phục hồi cánh tay sau ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân H.

Phần da cánh tay, các bác sĩ đã dùng da đùi để ghép da để đảm bảo tính thẩm mỹ và tâm lý cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, mạch huyết áp ổn định, cánh tay nối hồng ấm, phần mềm bị khuyết da.

Theo các bác sĩ, rất may bệnh nhân được cơ sở y tế tuyến dưới sơ cứu đúng cách và chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kịp thời và phần chi thể đứt rời được bảo quản đúng cách, nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể bị shock do 3 nguyên nhân: do mất máu, do đau chấn thương, do nhiễm trùng; Thậm chí nếu không được các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ rất dễ bị hoại tử cánh tay, phải cắt cụt hoặc nặng nhất có thể tử vong.

"Hiện tại, bệnh nhân hiện đã tạm ổn định, có thể xuất viện. Nếu tình trạng vết thương của bệnh nhân tiến triển tốt, các chuyên gia sẽ chỉ định tập phục hồi chức năng để lấy lại dần khả năng vận động cánh tay, cân bằng cơ thể và giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt của bệnh nhân"- TS.BS Bùi Mai Anh - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn, chấn thương do áo chống nắng hay áo mưa gây ra, vì thế, khi lưu thông, người dân nên chọn các loại áo chống nắng hay áo mưa gọn gàng, đặc biệt cần thật cẩn thận và chú ý khi sử dụng các loại áo có vạt dài khi di chuyển bằng xe máy, xe đạp, xe máy điện, xe đạp điện, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ luật khi tham gia giao thông.

Nếu không may có sự cố, tai nạn xảy ra, cần sơ cứu cho bệnh nhân nhanh nhất có thể, bất động và đồng thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên sâu gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.