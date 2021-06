SSI: Giá khí đầu vào tăng cao “làm khó” ngành điện

Theo báo cáo cập nhật ngành điện của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), tăng trưởng tiêu thụ điện tháng 5/2021 khá bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư và 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. HCM đều bị ảnh hưởng.

Tháng 5/2021, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc tiếp tục tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 23,98 tỉ kwh. Tuy nhiên, giá bình quân trên thị trường cạnh tranh (giá CGM) lại giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1.018 đồng/kwh - phần lớn do giảm huy động từ các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các nhà máy điện khí.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, giá dầu nhiên liệu bình quân (FO: đại diện cho giá khí) tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tỷ trọng cao hơn từ Sao Vàng Đại Nguyệt (SVDN) khiến chi phí giá khí của các nhà máy điện khí tăng lên đáng kể. Điều này khiến các nhà máy điện khí trở nên kém cạnh tranh hơn so với các công ty điện than.

Sản lượng phát điện từ các nhà máy điện khí trong 5 tháng đầu năm 2021 vẫn duy trì mức giảm mạnh 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xấp xỉ mức giảm 16,4% trong 4 tháng đầu năm 2021.

Trong khi đó, sự sụt giảm sản lượng điện than đã được thu hẹp trong 5 tháng đầu năm 2021 (giảm 6,8% so với cùng kỳ) so với 4 tháng đầu năm 2021 (giảm 8,7% so với cùng kỳ).

Trong báo cáo trước đó, SSI cho rằng triển vọng lợi nhuận của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2021 sẽ khá tiêu cực. Tình trạng dư cung trong hệ thống điện toàn quốc sẽ diễn ra do nhu cầu tiêu thụ điện yếu (do dịch Covid-19) và công suất điện mặt trời tăng đột biến.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, các nguồn năng lượng tái tạo đã lấy đi khoảng 13% tổng sản lượng tiêu thụ từ các nguồn năng lượng truyền thống.

SSI ước tính cung cầu điện năm 2022 sẽ cân bằng hơn với tăng trưởng tiêu thụ điện về mức bình thường. Nếu công suất điện mặt trời không tăng thêm và công suất điện gió được triển khai đúng theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, tỷ lệ cung/cầu điện trên toàn quốc sẽ đạt mức cân bằng.

Theo SSI, sản lượng phát điện từ thủy điện có thể sẽ thấp hơn trong năm 2022. Do đó, sản lượng từ các nhà máy nhiệt điện sẽ phục hồi và các nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư nhóm cổ phiếu nhiệt điện vào đầu năm 2022./.