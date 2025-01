So sánh Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra Samsung vừa trình làng

Đánh giá nhanh

Theo đánh giá của trang công nghệ The Verge, thiết kế bên ngoài của 3 mẫu điện thoại dòng S25 series không khác biệt nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ Galaxy S25 Ultra cong hơn một chút.

Các mẫu điện thoại mới được trang bị chip Snapdragon Elite 8. Đây là một nâng cấp phần cứng đáng chú ý khi con chip mới này cho tốc độ xử lý nhanh hơn 40% so với Snapdragon 8 Gen 3. Nó cũng đi kèm với bộ xử lý thần kinh mới để hỗ trợ trải nghiệm Galaxy AI mở rộng của Samsung.

Samsung cho biết Galaxy S25 series là dòng sản phẩm đầu tiên mở ra các tính năng Google Gemini mới.

Thiết kế

Về hình dáng và kích thước, thật khó để phân biệt Galaxy S25 và S25 Plus với các phiên bản thế hệ trước. Nhưng S25 Ultra trông hơi khác so với S24 Ultra với các góc bo tròn tinh tế và các cạnh phẳng, phù hợp hơn về mặt thị giác. Đây là chiếc Ultra mỏng nhất và nhẹ nhất từ ​​trước đến nay, mặc dù chỉ mỏng hơn một chút so với S24 Ultra. Và cây bút S Pen độc quyền của Ultra đã được mang trở lại, mặc dù không có thao tác cử chỉ và tính năng chụp từ xa.

Galaxy S25 Ultra với bút S Pen. Ảnh: The Verge.

Samsung cho biết khung nhôm trên Galaxy S25 và S25 Plus có ít nhất một thành phần tái chế để bảo vệ môi trường. Cả 2 mẫu điện thoại này đều được trang bị kính Gorilla Glass Victus 2 của Corning, trong khi phiên bản Ultra sử dụng khung titan và kính Corning Gorilla Armor 2. Đây là vật liệu pha gốm được cho là bền hơn kính cường lực thông thường với đặc tính chống phản chiếu và chống trầy xước.

Samsung cũng đã tinh chỉnh thiết kế của các mô đun camera trên cả ba mẫu điện thoại, thêm một gờ viền dày hơn với tính thẩm mỹ táo bạo hơn.

Phiên bản Galaxy S25 và S25 Plus cũng có một số tùy chọn màu mới, bao gồm màu xanh "băng giá" và màu xanh bạc hà mới khá nổi bật, cũng như màu xanh navy và bạc để có tính thẩm mỹ truyền thống hơn. Ba màu khác phải đặt mua từ Samsung là đen, đỏ và vàng hồng.

Riêng phiên bản Galaxy S25 Ultra có bộ màu titan riêng, bao gồm đen, xám và các tông màu bạc của xanh và trắng. Nếu bạn đặt mua Ultra từ Samsung, khách hàng cũng có thể chọn màu vàng hồng, đen và xanh lá cây.

Dung lượng lưu trữ và RAM

Samsung Galaxy S25 series có hầu hết các tùy chọn RAM và dung lượng lưu trữ giống như các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, ba mẫu đều được trang bị 12GB RAM (thay vì 8GB RAM như Galaxy S24).

Bạn có thể mua Galaxy S25 với dung lượng lưu trữ 128GB hoặc 256GB, trong khi Galaxy S25 Plus có dung lượng lưu trữ 256GB và 512GB. Bản cao cấp nhất Galaxy S25 Ultra có các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB.

Bộ vi xử lý

Cả ba mẫu điện thoại đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Đây là bộ xử lý sử dụng CPU Oryon tương tự như những CPU bạn sẽ tìm thấy trong các máy tính xách tay Qualcomm đời mới.

Chip được sản xuất trên tiến trình 3nm, có 2 lõi "prime" và 6 lõi hiệu suất với bộ xử lý thần kinh "Hexagon" chuyên dụng hỗ trợ AI với hiệu suất nhanh hơn 40% so với chip Snapdragon 8 Gen 3. Dòng chip mới cho phép hỗ trợ nhiều chức năng AI hơn, bao gồm cả Generative Edit. Nhiều tính năng trong số này thường hoạt động nhanh hơn mà không cần thêm xử lý từ máy chủ.

Nhìn chung, Samsung tuyên bố Snapdragon 8 Elite cung cấp hiệu suất CPU nhanh hơn 37% và hiệu suất GPU nhanh hơn 30% cho chơi game, so với Snapdragon 8 Gen 3.

Màn hình hiển thị

S25 series có màn hình bo tròn (ảnh: The Verge)

Màn hình Dynamic AMOLED trên điện thoại thông minh Galaxy S25 hầu như không thay đổi so với thế hệ trước. Galaxy S25 bản tiêu chuẩn vẫn có màn hình 6,2 inch Full HD Plus, trong khi màn hình 6,7 inch trên Galaxy S25 Plus vẫn là Quad HD Plus.

Màn hình của S25 Ultra lớn hơn một chút so với năm ngoái ở mức 6,9 inch, tăng 0,1 inch để bù cho độ cong nhẹ, với cùng độ phân giải QHD Plus. Cả ba phiên bản vẫn hỗ trợ tốc độ làm mới tối đa 120Hz.

Khả năng quay chụp

Galaxy S25 và S25 Plus đều có 3 camera sau, bao gồm cảm biến rộng 50 megapixel, góc siêu rộng 12 megapixel và cảm biến tele 10 megapixel.

Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra có 4 camera sau, bao gồm camera góc rộng chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel mới có chế độ macro (tăng từ 12 megapixel của S24 Ultra), cảm biến tele 50 megapixel với zoom quang 5x và cảm biến 12 megapixel để zoom 3x.

Cả 3 phiên bản dòng S25 series đều có camera trước 12 megapixel.

Camera sau của S25 và S25 Plus có đường viền dày hơn phiên bản tiền nhiệm (ảnh: The Verge)

Đối với tính năng quay video, cả ba mẫu Galaxy S25 đều hỗ trợ độ phân giải 8K 30 khung hình/giây ở camera cảm biến góc rộng chính, và 4K 60 khung hình/giây cho tất cả các camera. Riêng Galaxy S25 Ultra hỗ trợ 4K ở tốc độ lên đến 120 khung hình/giây.

Samsung cho biết tính năng ProScaler mới của họ trên Galaxy S25 Plus và Ultra cung cấp khả năng nâng cấp tốt hơn 40% so với Galaxy S24 dựa trên tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của nó. Vì tính năng đó yêu cầu độ phân giải QHD Plus, bạn sẽ không có trên phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn.

Thời lượng pin

Giống như dòng Galaxy S24, các mẫu điện thoại Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra sử dụng khối pin dung lượng lần lượt là 4.000mAh, 4.900mAh và 5.000mAh. Mặc dù vậy, Samsung cho biết họ cung cấp thời lượng pin dài nhất trong số tất cả các điện thoại Galaxy cho đến nay, phần lớn là nhờ vào những cải tiến về hiệu quả phần cứng và phần mềm.

Cả ba mẫu điện thoại đều có sạc nhanh qua USB-C, nhưng giờ đây chúng cũng sẵn sàng cho chuẩn Qi2 - có thể đạt được tốc độ sạc không dây 15W khi kết hợp với ốp lưng Qi2 Ready từ tính của Samsung.

Android 15, One UI 7 và Galaxy AI

Trong bài giới thiệu trước khán giả xem sự kiện Unpacked, đại diện Samsung không nhấn mạnh nhiều vào phần cứng của S25 series mà giới thiệu giao diện One UI 7, phiên bản Android 15 tập trung nhiều vào AI. Mặc dù có một số tinh chỉnh về mặt hình ảnh, nhưng thay đổi lớn hơn nằm ở Galaxy AI.

Cả Samsung và Google đều giới thiệu các tính năng AI đa phương thức thế hệ mới khi ra mắt Galaxy S25. Chẳng hạn Google Gemini Live lần đầu tiên có mặt trên Galaxy S25. Đây là một trợ lý AI đàm thoại hoàn chỉnh, xuất hiện khi người dùng nhấn và giữ nút Home.

Gemini Live hỗ trợ các lệnh ngôn ngữ tự nhiên, trong đó có tiếng Việt, cho các tác vụ và các chức năng trên thiết bị. Người dùng có thể cung cấp cho Gemini Live các hình ảnh và file để thực hiện các yêu cầu, và nó có thể đi sâu vào nhiều ứng dụng để giúp hoàn thành các yêu cầu đó.

Trợ lý AI Gemini có thể kích hoạt dễ dàng (ảnh: The Verge)

Người dùng có thể nhận được các bản tóm tắt hàng ngày được cá nhân hóa bằng ứng dụng Now Brief, có thể truy cập trực tiếp từ Now Bar mới của màn hình khóa (giống với Dynamic Island của iPhone).

Menu AI Select được thiết kế lại, hỗ trợ 20 ngôn ngữ cho bản dịch trên thiết bị hoặc bản ghi cuộc gọi trực tiếp. Hầu hết những thay đổi này sẽ được Samsung cập nhật cho các flagship Galaxy đời cũ hơn.

Tóm lại, ngoại trừ sự thay đổi với một bộ vi xử lý mạnh hơn, sự khác biệt về phần cứng của Galaxy S25 series khá nhỏ so với phiên bản tiền nhiệm.

Những thay đổi về phần mềm là những nâng cấp quan trọng nhất của dòng S25 series. Nhiều tính năng trong số đó sẽ sớm được Samsung bổ sung vào các mẫu điện thoại cũ hơn, nhờ vào chính sách cập nhật hệ điều hành liên tục trong 7 năm mà người dùng sẽ nhận được khi mua điện thoại Galaxy cao cấp.