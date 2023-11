Với mục đích đó, chiều nay (9/11), Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến các dịch vụ du lịch năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho biết, việc khai thác thị trường khách hàng trên nền tảng internet đang phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số đang phát triển rất nhanh, các hoạt động quảng bá bán hàng trên môi trường mạng cũng đang diễn ra rất mạnh mẽ. Đặc biệt, xu hướng tìm kiếm thông tin và thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng đang gia tăng.

“Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần có kỹ năng để khai thác dịch vụ, kỹ thuật cũng như chủ động trong công tác quản trị, chào bán sản phẩm để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả. Đó cũng chính là lý do để Sở Du lịch tổ chức các hoạt động huấn luyện như thế này cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.”- ông Tán Văn Vương cho hay.

Cũng theo ông Tán Văn Vương: “Với trách nhiệm của mình, Sở Du lịch Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong xúc tiến các thị trường du lịch trong và ngoài nước. Song song đó, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động tập huấn kỹ năng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nâng cao các kỹ năng bán hàng, khai thác thị trường trên nền tảng trực tuyến được hiệu quả và thành công nhất”.

Tham dự tập huấn, hơn 300 học viên đến từ các doanh nghiệp, cơ quan, quận huyện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã được tiếp cận các công cụ trực tuyến và các nền tảng online thông qua các kênh đại lý du lịch trực tuyến OTA như: Booking, Agoda, Traveloka… và các nền tảng cung cấp dịch vụ trực tuyến như: Klook, KKday... để xây dựng phương thức bán hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Các học viên được huấn kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng online

Bên cạnh đó, các học viên được chia sẻ các kiến thức cần thiết cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường mới như: kiến thức chuyển đổi số, tư duy dịch vụ, kỹ năng, thái độ phục vụ khách chuyên nghiệp, kiến thức nghiệp vụ du lịch...

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, hiện khách du lịch có xu hướng đi lẻ đang chiếm tỉ lệ rất cao (từ 70- 80% khách lưu trú) và đa số khách đều tự đặt các dịch vụ như khách sạn, vé máy bay, thuê phương tiện di chuyển, vé tham quan, voucher ăn uống, tour du lịch ngắn ngày… qua các kênh đại lý du lịch trực tuyến.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần kết hợp nhiều phương thức bán hàng trong hoạt động kinh doanh và việc lựa chọn các kênh bán hàng trực tuyến để sử dụng và đầu tư có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị, góp phần quảng bá được rộng rãi thương hiệu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đến gần hơn với khách hàng.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Sở Du lịch Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp đã triển khai các chương trình, sự kiện, sản phẩm du lịch đặc sắc để không ngừng thu hút khách và đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch đến các thị trường trong nước và quốc tế.

Tính đến hết tháng 10/2023, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng đã phục vụ đạt hơn 6,4 triệu lượt, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,71 triệu lượt, tăng 5,18 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt gần 4,69 triệu lượt, tăng 69,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 23.419 tỉ, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 12.563 tỉ đồng, tăng 82,1% so với cùng kỳ năm 2022.