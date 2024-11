Đà Nẵng tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Chiều tối 17/11, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại Đà Nẵng được tổ chức nhân "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT", ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11, theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là dịp để tưởng nhớ những nạn nhân không may qua đời vì TNGT, đồng thời chia sẻ nỗi đau và mất mát với gia đình các nạn nhân.

Tham dự lễ tưởng niệm có ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng; Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng; ông Lê Tặng, Phó chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cùng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết: "Những thiệt hại do TNGT không chỉ là mất mát về người mà còn để lại những nỗi đau và hậu quả lâu dài cho cộng đồng.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân hãy nâng cao ý thức về ATGT, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để giảm thiểu TNGT, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng".

Nhằm giảm TNGT, bà Thảo đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp bảo đảm ATGT, với mục tiêu tạo ra môi trường giao thông an toàn cho tất cả mọi người, từ học sinh, sinh viên đến người dân trong cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển bền vững và ổn định cho TP Đà Nẵng.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng Nguyễn Trung Nghĩa, cùng các đại biểu thắp hương tưởng niệm các nạn nhân

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng, Ban ATGT TP Đà Nẵng đã trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh THPT trên địa bàn Thành phố nhằm chung tay cùng các cấp, ngành hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh cũng như mọi người dân khi tham gia giao thông, qua đó từng bước nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam "không có tử vong do TNGT đường bộ" vào năm 2045.