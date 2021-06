Singapore công khai vụ một học giả làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo trang Zaobao (Singapore) ngày 15/6, kết quả điều tra của Cục An ninh nội bộ nước này cho thấy Yeo Jun Wei (hay Dickson Yeo) trong quá trình hoạt động gián điệp của mình cũng nhận được chỉ thị thu thập thông tin tình báo về Singapore. Anh ta thành lập công ty bình phong ở Singapore để che đậy hành động của mình, đồng thời tuyển người cho “chính phủ nước ngoài”. Theo thông báo của Cục An ninh nội bộ sáng ngày 15/6, anh ta cũng đã cố gắng ứng tuyển vào một cơ quan chính phủ Singapore để thu thập thêm thông tin, nhưng cuối cùng anh đã không thành công.

Yeo Jun Wei từng là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Lee Kuan Yew School of Public Policy (Học viện Chính sách Công Lý Quang Diệu). Anh ta đã thu thập thông tin tình báo cho Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2019 và dụ dỗ mua chuộc các quân nhân và quan chức chính phủ Mỹ viết báo cáo cho anh ta, sau đó chuyển cho Trung Quốc.

Yeo Jun Wei đã bị bắt tại sân bay quốc tế Kennedy ở New York vào năm 2019, và thừa nhận tội hoạt động trái phép với tư cách là "đặc vụ nước ngoài" tại một tòa án Mỹ vào tháng 7/2020. Sau đó anh ta bị đưa về Singapore vào cuối năm 2020. Sau khi nhập cảnh vào Singapore, Yeo đã bị các nhân viên của Cục An ninh nội bộ bắt tại chỗ, chính quyền sau đó đã ra Lệnh tạm giam (Order of Detention) và chính thức giam giữ anh ta từ ngày 29/1/2021.

Một cuộc điều tra của Cục An ninh nội bộ cho thấy Yeo Jun Wei đã nhận tiền như một thứ thù lao để viết báo cáo chính trị cho những người tự nhận là nhân viên “think tank” (tổ chức tư vấn) của Trung Quốc. Những nhân viên “think tank” này thực sự là nhân viên cơ quan tình báo quốc gia và Yeo Jun Wei cũng bày tỏ mình hiểu rõ về vấn đề này trong quá trình điều tra sau đó.

Các báo cáo mà nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc yêu cầu Yeo Jun Wei viết, bao gồm các thông tin tình báo liên quan đến Singapore. Cuộc điều tra chỉ ra rằng Yeo đã cố gắng lấy thông tin từ một số người ở Singapore, thậm chí thành lập một công ty bình phong ở địa phương để che đậy hành động của mình, đồng thời tuyển dụng người cho chính phủ nước ngoài (Trung Quốc). Để thu thập thêm thông tin, Yeo cũng đã nộp đơn ứng tuyển vào một cơ quan chính phủ Singapore nhưng cuối cùng không thành công.

Cục An ninh Nội bộ Singapore chỉ ra rằng, việc giam giữ Yeo Jun Wei để đảm bảo rằng cuộc điều tra có thể diễn ra thuận lợi. "Chính phủ Singapore nghiêm cẩn xử lý mọi mối quan hệ không chính đáng với chính phủ nước ngoài, tuân theo các thế lực nước ngoài và tham gia vào các hoạt động có hại cho an ninh và lợi ích của đất nước, bao gồm quan hệ song phương".

Trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 15/6 thông tin thêm, Yeo Jun Wei bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc khi tìm cách moi bí mật chính trị và quốc phòng từ các quan chức Mỹ, bị tòa án Mỹ kết án tù giam, cuối năm ngoái được dẫn độ về Singapore và bị cơ quan an ninh nước này bắt giam ngay. Cục An ninh Nội bộ Singapore hôm 15/6 cho biết Yeo Jun Wei được trả tiền để viết các báo cáo chính trị cho cơ quan tình báo nước ngoài.

Yeo Jun Wei (tên Trung Quốc là Diêu Tuấn Uy), 39 tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore, đã bị cáo buộc lôi kéo các quan chức chính phủ và quân đội Mỹ viết báo cáo cho mình từ năm 2015 đến năm 2019 rồi chuyển cho Trung Quốc. Vào tháng 11/2019, anh ta bị bắt khi đến sân bay quốc tế Kennedy ở New York. Truyền thông Singapore đưa tin sau khi Yeo bị bắt ở Mỹ, nhà trường đã đình chỉ tư cách ứng viên tiến sĩ của anh ta. Huang Jing, người từng là giáo sư giảng dạy tại Học viện Chính sách Công Lý Quang Diệu, là một trong những người hướng dẫn của Yeo Jun Wei. Huang Jing (Hoàng Tĩnh) bị buộc tội gián điệp ở Singapore. Năm 2017, ông ta bị Bộ Nội vụ Singapore hủy bỏ vĩnh viễn quyền cư trú và đã bị trục xuất khỏi Singapore.

Vào tháng 7/2020, Yeo đã nhận tội phục vụ bất hợp pháp cho nước ngoài với tư cách là đặc vụ. Đến tháng 10/2020, Yeo Jun Wei bị kết án 14 tháng tù và bị trục xuất về Singapore vào ngày 30/12/2020.

Yeo Jun Wei thừa nhận với các nhà điều tra Mỹ rằng từ năm 2015 đến 2019, anh ta đã sử dụng một công ty tư vấn làm vỏ bọc để thu thập thông tin tình báo từ chính phủ và quân nhân Mỹ cho Trung Quốc.

Công ty tư vấn của Yeo được thành lập vào năm 2018 để tìm các nhân viên quân sự hoặc chính phủ Mỹ không công khai thông tin, trong đó bao gồm các nhân viên dân sự tham gia chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Không quân Mỹ và trả tiền để họ viết báo cáo. Yeo cho rằng đây là thông tin mà các khách hàng châu Á của anh ta muốn có, nhưng thực tế nó đã được giao cho chính phủ Trung Quốc.

Yeo cũng tiết lộ với các nhà điều tra Mỹ rằng công việc tình báo ban đầu của anh tập trung vào mục tiêu các quốc gia châu Á khác, nhưng sau đó tập trung vào Mỹ.

Theo công tố viên của Mỹ, Yeo Jun Wei bị nhân viên tình báo Trung Quốc tuyển mộ năm 2015 trong chuyến đến thăm Bắc Kinh. Mấy năm sau đó nhận chỉ đạo của Trung Quốc mở một công ty giả trùng tên với một công ty tư vấn nổi tiếng của Mỹ rồi thông qua các mối quan hệ trên mạng tìm kiếm những người Mỹ làm những công việc có lợi cho việc thu thập tình báo của mình.

Yeo còn lập ra các vị trí, chức vị giả để thu thập lý lịch của hàng trăm ứng viên, phần lớn là nhân viên chính quyền và giới quân sự, sau đó giao chúng cho một thương nhân Trung Quốc. Một người trong số này từng phục vụ trong không quân đóng ở Nhật đã cung cấp cho Yeo thông tin về việc Nhật mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Sau đó Yeo báo cáo chuyện này cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Một người là nhân viên Bộ Ngoại giao bất mãn với công việc cũng đã viết một bản báo cáo về cơ quan này cho Yeo.

Giới quan sát cho rằng, vụ án Yeo Jun Wei làm gián điệp cho Trung Quốc là một trường hợp hiếm hoi được nhà chức trách Singapore công khai. Trước đây đã có các trường hợp tương tự nhưng ít khi công khai.