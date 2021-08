SHB được vinh danh 3 giải thưởng quốc tế uy tín với những sáng kiến vì cộng đồng

Các giải thưởng SHB được ABF vinh danh: “Ngân hàng có Sáng kiến Quản lý Đại dịch COVID Tốt nhất 2021” – hạng mục ngân hàng bán buôn; giải thưởng “Ngân hàng trách nhiệm xã hội – Ngân hàng xanh 2021” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến vì phụ nữ 2021” – hạng mục ngân hàng bán lẻ.

Các giải thưởng uy tín này đã phản ánh những nỗ lực không ngừng và chủ động thích ứng của ngân hàng trong thời gian qua đồng thời khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh, hoạt động an toàn, phát triển bền vững; khẳng định tôn chỉ “Phụng sự từ tâm”, luôn sẵn sàng đổi mới, góp phần kiến tạo giá trị vững bền vì cộng đồng.

The Asian Banking and Finance là Tạp chí hàng đầu Châu Á, ra đời năm 2008, Hệ thống giải thưởng ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm do ABF vinh danh là những giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như của cộng đồng dành cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia. Lễ trao giải tạp chí ABF năm 2021 đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp SHB được vinh danh với nhiều giải thưởng quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong phát triển kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng.

Năm 2020 và năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với hàng loạt sáng kiến vượt trội, chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, SHB đã xuất sắc được ABF vinh danh là “Ngân hàng có Sáng kiến Quản lý Đại dịch COVID Tốt nhất”.

Cụ thể, đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: liên tục triển khai các gói tín dụng với tổng quy mô gần 33 nghìn tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi ấn tượng về lãi suất cho vay, phí dịch vụ ngân hàng; thực hiện cơ cấu lại nợ, giãn nợ, duy trì nhóm nợ cũng như miễn, giảm lãi, phí cho các khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN; hỗ trợ thị trường đầu vào, đầu ra trong cộng đồng doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường trong nước và quốc tế cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp; tư vấn miễn phí về tài chính doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp để giúp khách hàng vượt qua khó khăn...

Đối với khách hàng cá nhân, SHB miễn và giảm mạnh hầu hết phí giao dịch nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh liên tục phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, SHB tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống Covid-19 tại đơn vị kinh doanh, đảm bảo hệ thống ATM và ngân hàng điện tử giao dịch thông suốt 24/7, giúp khách hàng giao dịch an toàn và thuận tiện, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, SHB đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử và khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Góp phần thay đổi thói quen giao dịch của khách hàng, SHB triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch qua các kênh trực tuyến; đảm bảo nhanh chóng, dễ dàng và đặc biệt là an toàn trong mùa dịch. Với hàng loạt giải pháp quyết liệt được triển khai đồng bộ, SHB mong muốn đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng khắc phục khó khăn do đại dịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ở hạng mục “Ngân hàng trách nhiệm xã hội – Ngân hàng xanh”, SHB gây ấn tượng là một trong các ngân hàng TMCP tư nhân với dư nợ cho vay các dự án xanh lớn nhất trong toàn hệ thống lên đến 9.761 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020. Lợi thế là 1 trong 4 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia giải ngân Dự án REDP do WB tài trợ từ năm 2014, SHB có thể mang lại lợi ích vượt trội cho chủ đầu tư các dự án Xanh.

Nổi bật nhất, từ tháng 7/2020, SHB triển khai sản phẩm tài trợ trọn gói Dự án năng lượng điện mặt trời mang đến nhiều ưu đãi ấn tượng cho khách hàng doanh nghiệp: Ưu đãi về thời hạn cho vay (tối đa 15 năm); Ưu đãi về lãi suất (thấp hơn 1%-1,5% so với lãi suất thông thường, tùy loại hình doanh nghiệp); Ưu đãi về tài sản đảm bảo; Giá trị khoản vay lên đến 70 – 100% giá trị tài sản đảm bảo… Định hướng chiến lược duy trì vị trí top 1 trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân về tín dụng xanh, SHB đã, đang và sẽ chú trọng tăng trưởng dư nợ cho vay các dự án năng lượng tái tạo, chung tay thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh.

Với “Giải thưởng Ngân hàng có sáng kiến vì phụ nữ”, Hội đồng Giám khảo đánh giá cao SHB qua những nỗ lực tạo điều kiện cho các DNNVV do phụ nữ lãnh đạo tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt nhằm giảm thiểu tác động của Covid – 19. Cụ thể, SHB là 1 trong 5 ngân hàng tham gia “Chương trình cho vay ưu đãi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo” được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và ADB, đồng hành cùng các nữ lãnh đạo vượt qua khó khăn do đại dịch với gói hỗ trợ 5 triệu USD do ADB tài trợ.

Theo đó, SHB đã nhanh chóng, kịp thời giúp các doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận nguồn vốn giá rẻ; ưu đãi lãi suất ấn tượng chỉ từ 5,85%; hỗ trợ 6 tháng tiền lãi và miễn phí cơ cấu nợ; miễn các loại phí dịch vụ ngân hàng; tổ chức các lớp đào tạo, các chương trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu… Thông qua chương trình, SHB mong muốn giúp các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo phát huy tối đa tiềm năng của mình trong việc đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng trong thời gian gần đây, SHB được CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vinh danh Top 10 Ngân hàng thương mại cổ phần uy tín nhất lần thứ 6 liên tiếp. Với nỗ lực thực hiện chuyển đổi toàn diện, luôn tạo ra sự khác biệt nhằm bứt tốc mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận, báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2021 của SHB đã ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của SHB đạt 458 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm và hoàn thành đến 99,5% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; Vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng; Vốn điều lệ đạt 19.260 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt 332 nghìn tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2020; Huy động vốn đạt 423 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020; Thu nhập từ lãi đạt hơn 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 86,5% so với cùng kỳ. Như vậy sau nhiều quý liên tục cải thiện, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của SHB (ROE) đạt tới 24,3%, tương đương với chỉ số hiệu quả hàng đầu hệ thống các NHTM Việt Nam hiện nay.

Trước đó, SHB liên tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh nhiều giải thưởng vì những sáng kiến mang lại giá trị cho cộng đồng trong bối cảnh đại dịch. Mới đây nhất, SHB được hệ thống Giải thưởng Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2021 vinh danh “Giải Vàng Sáng kiến Hợp tác đồng thương hiệu trong hoạt động tài trợ vì cộng đồng”; ABF vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ khách hàng tốt nhất 2020” và “Ngân hàng có sáng kiến hợp tác chiến lược tốt nhất 2020”…

Với những nỗ lực đổi mới không ngừng, lấy khách hàng làm trọng tâm, SHB đã liên tục được vinh danh những giải thưởng quan trọng trong năm của ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng và toàn ngành kinh tế Việt Nam nói chung như: giải thưởng “Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam” và “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam” do Vietnam Report bình chọn; 4 lần được tạp chí The Banker vinh danh là “Ngân hàng của Năm”…