Trước việc nhân vật hoạt hình make in Vietnam Wolfoo tiếp tục bị YouTube đánh gậy bản quyền theo yêu cầu của doanh nghiệp vốn không còn sở hữu bản quyền đối với Peppa Pig, Sconnect có báo cáo gửi tới cơ quan quản lý.

Sconnect vừa gửi báo cáo tới Cục Bản Quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về vụ tranh chấp bản quyền giữa phim hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và phim hoạt hình Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited - gọi tắt là eOne sở hữu).

Đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sau khi nhận được báo cáo của Sconnect, Cục sẽ tiến hành làm việc với các bên để tìm hiểu và có biện pháp phù hợp.

Theo Sconnect, dù không còn quyền sở hữu với bộ nhân vật hoạt hình Peppa Pig từ tháng 9/2023 nhưng đến tháng 6/2024, eOne vẫn tiếp tục báo cáo YouTube để đánh bản quyền bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo khiến cho Sconnect thiệt hại hàng chục triệu USD. Điều đáng chú ý là điều này diễn ra trong bối cảnh eOne đã xin “rút lui” khỏi vụ kiện kéo dài gần 3 năm.

"eOne không còn từ cách chủ thể sở hữu quyền để gửi yêu cầu xóa gỡ video của chúng tôi do EO đã chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến Peppa Pig cho Hasbro Consumer Products Licensing Limited (HCPL) theo một thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực từ 1/9/2023.

Ê-kíp sáng tạo người Việt Các sản xuất hoạt hình Wolfoo.

Thông tin về vụ việc này, đại diện Sconnect cho biết ngày 17/4, eOne đã nộp đơn lên Tòa án Anh xin thay đổi nguyên đơn từ eOne sang HCPL với lý do toàn bộ nhãn hiệu và bản quyền liên quan đến Peppa Pig đã được chuyển nhượng từ eOne sang cho HCPL có hiệu lực từ 1/9/2023.

Tuy vậy, từ 1/9/2023 đến ngày 17/4/2024, eOne vẫn khẳng định họ là chủ sở hữu của nhãn hiệu và bản quyền Peppa Pig thông qua các hành vi việc tuyên bố trong đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung nộp tại Tòa án Anh vào tháng 9/2023 và trong các khiếu nại về việc các video phim hoạt hình Wolfoo vi phạm bản quyền của các video phim hoạt hình Peppa Pig trên YouTube và trong các văn bản đơn thư gửi cho Sconnect.

Hiện nay, Sconnect đang củng cố chứng cứ yêu cầu tòa án Anh ra lệnh buộc eOne phải bồi thường chi phí cho Sconnect về hành vi lừa dối tòa án và bị đơn.

Mặc dù vậy, trao đổi với báo chí, ông Tạ Mạnh Hoàng, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Sconnect cho biết đơn vị sáng tạo nội dung số này vẫn thiện chí, sẵn sàng thương lượng, đàm phán với eOne và Hasbro để sớm giải quyết chấm dứt tranh chấp trên toàn cầu.

"Sconnect bị thiệt hại khoảng 1 triệu USD mỗi tháng"

Trong văn bản báo cáo ngày 12/6 gửi lên Cục Bản quyền tác giả và Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Sconnect cũng cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình tranh chấp bản quyền số giữa Wolfoo và Peppa Pig đến ngày 5/6.

Vụ tranh chấp bản quyền giữa “chú sói” Wolfoo và “cô lợn” Peppa Pig xảy ra từ tháng 1/2022 khi eOne đã đệ đơn cáo buộc Sconnect vi phạm bản quyền lên Tòa án cấp cao Vương Quốc Anh. Sau đó, Sconnect đã tham gia các thủ tục tố tụng tại Tòa án ở Anh. Cho đến nay Tòa án tại Anh vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện, chưa có bất cứ kết luận nào về việc Wolfoo vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên kể từ tháng 2/2022, eOne đã dùng đơn khởi kiện tại Tòa án Anh để liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo trên YouTube, dẫn tới YouTube đã khóa/xóa hơn 4.000 video Wolfoo, có những thời điểm YouTube còn khóa quyền upload của hàng chục kênh Wolfoo dẫn tới thiệt hại cho Sconnect vô cùng lớn. Từ khi bị đánh bản quyền vô căn cứ trên YouTube từ tháng 1/2022 tới nay, ước tính mỗi tháng Sconnect bị thiệt hại khoảng 1 triệu USD.

Thông báo của Youtube về việc gỡ video Wolfoo do vi phạm bản quyền theo yêu cầu của eOne.

Vụ tranh chấp đang diễn biến phức tạp thì vào cuối năm 2023, công ty mẹ trước đó của eOne là Hasbro (tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính ở Anh) đã xác nhận eOne không còn quyền sở hữu đối với Peppa Pig theo một thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực từ 1/9/2023. Cụ thể, ngày 27/12/2023 và ngày 28/12/2023, các trang đăng ký nhãn hiệu, website của các công ty eOne, Hasbro và Lionsgate (tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ) đã đồng loạt xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ nhãn hiệu và bản quyền liên quan đến bộ phim hoạt hình Peppa Pig từ eOne sang cho một công ty con của Hasbro.

Tiếp đó, ngày 17/4, eOne đã nộp đơn lên Tòa án Anh xin thay đổi nguyên đơn trong vụ kiện với Sconnect từ eOne sang Hasbro với lý do toàn bộ nhãn hiệu và bản quyền liên quan đến Peppa Pig đã được chuyển nhượng từ eOne sang cho Hasbro có hiệu lực từ 1/9/2023.