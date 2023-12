Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Kỳ tích cứu sống bé sinh cực non, nặng 600gr, suy hô hấp, viêm ruột hoại tử và thở máy 52 ngày

Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay, 8/12, ông Đinh Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Bộ Y tế, phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương - vui mừng thông báo: Hôm qua là một ngày đặc biệt, khi cháu bé sơ sinh trong tình trạng rất nguy hiểm đã được cứu sống, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các thầy thuốc của BV Phụ sản Trung ương và Trung tâm tim mạch BV Nhi Trung ương - ca phẫu thuật tim mạch liên viện lần đầu tiên tại BV Phụ sản Trung ương.

Thai phụ 23 tuổi sống và làm việc tại Hàn Quốc. Ở tuần thứ 27, khi thai phụ siêu âm tại Hàn Quốc, các bác sĩ Hàn Quốc đã phát hiện thai nhi bị đảo gốc động mạch và tư vấn việc phẫu thuật sau sinh cho trẻ rất phức tạp và chi phí lớn. Thai phụ đã về Việt Nam với mong muốn được các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương đánh giá và can thiệp.

Tại BV Phụ sản Trung ương, các bác sĩ của Trung tâm chẩn đoán trước sinh đã hội chẩn và hội chẩn liên viện, chẩn đoán thai nhi 29 tuần bị dị tật tim - đảo gốc động mạch, không có thông liên thất. Sau khi nghe tư vấn, gia đình đã quyết định trao gửi niềm tin vào trình độ tay nghề chuyên môn của các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng – Trưởng Khoa Đẻ BV Phụ sản Trung ương

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng – Trưởng Khoa Đẻ BV Phụ sản Trung ương - cho biết sản phụ nhập viện tại Khoa Đẻ lúc 11h ngày 5/11/2023. Theo các chuyên gia tim mạch và sơ sinh, đây là một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp, nếu không cấp cứu tại chỗ kịp thời, trẻ sẽ tử vong ngay sau khi chào đời.

Chính vì vậy, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng đã đặt vấn đề là phải can thiệp tim cho bệnh nhi sơ sinh ngay khi chào đời tại BV Phụ sản Trung ương để tranh thủ thời gian vàng cứu sống bệnh nhi. Tuy nhiên, vì chưa có tiền lệ nên có thể không ít những khó khăn nhất định.

Sau đó, với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, các bác sĩ tại Khoa đẻ, Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Khoa Gây mê hồi sức BV Phụ sản Trung ương đã phối hợp với Trung tâm tim mạch BV Nhi Trung ương cùng hội chẩn và lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng để cứu cháu bé ngay khi chào đời. Một ekip mổ được thiết lập ngay tại phòng mổ đẻ của BV Phụ sản Trung ương, để ngay sau khi mổ lấy thai sẽ lập tức đánh giá tình trạng bệnh nhi và nếu cần thiết sẽ can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu bằng bóng dưới siêu âm.

Với kế hoạch chuẩn bị chu đáo, sáng 7/12, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng đã trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai. Chỉ sau 5 phút cháu bé chào đời, các bác sĩ Trung tâm tim mạch BV Nhi Trung ương đã tiến hành siêu âm tim và xác định bé bị đảo gốc động mạch, không có thông liên thất.

PGS. Lê Hồng Quang – Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch BV Nhi Trung ương - chia sẻ về những khó khăn trong ca cấp cứu cháu bé

Ngay lập tức, chỉ định cần phải can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu được đưa ra để giành lại sự sống cho bé vì với bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, nồng độ oxy máu chỉ 35%, cháu bé có thể tử vong ngay khi chưa kịp ra khỏi phòng mổ, không có cơ hội chuyển sang viện khác.

Theo kế hoạch đã sẵn sàng, các thầy thuốc của 2 BV đã không bỏ lỡ một giây để phối hợp cấp cứu. PGS. Lê Hồng Quang – Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch BV Nhi Trung ương trực tiếp can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu dưới siêu âm cho cháu. Lúc này, cháu mới đủ sức khoẻ để được đưa sang Trung tâm tim mạch BV Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và hồi sức.

Chia sẻ về những khó khăn của ca can thiệp này, PGS. Lê Hồng Quang cho biết: Trẻ sơ sinh còn quá nhỏ, nên mạch máu cũng rất nhỏ và rất mỏng mảnh, nên nguy cơ rách mạch máu, chạm vào tim trong quá trình can thiệp là lớn. Tuy nhiên, với tay nghề và kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực này của PGS. Quang, ca can thiệp đã thành công.

Sự sống của em bé đã hồi sinh kỳ diệu nhờ những trái tim nhân ái và những đôi bàn tay vàng của các thầy thuốc. Sau 1 ngày được cứu sống, hôm nay bé đã tự thở được - PGS. Lê Hồng Quang báo tin vui. Khoảng 2 tuần nữa cháu sẽ tiếp tục được phẫu thuật, sửa lại 2 gốc động mạch bị đảo ngược, để tim trở về bình thường.

PGS.TS. Lê Hoài Chương (đứng) - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - phân tích những nguyên nhân thành công của ca phẫu thuật cứu sống cháu bé sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh

Theo PGS.TS. Lê Hoài Chương - Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương - ca phẫu thuật liên bệnh viện lần đầu tiên giữa BV Phụ sản Trung ương và BV Nhi Trung ương thành công như mong đợi, có nhiều nguyên nhân: Từ lâu, BV Phụ sản Trung ương đã thành lập Hội đồng liên viện với nhiều chuyên ngành để kịp thời phối hợp. Công tác chẩn đoán trước sinh cũng như can thiệp ngay khi sinh rất tốt đã giúp cho trẻ có cơ hội sống. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc BV đã hội chẩn, nắm bắt và chỉ đạo mời BV Nhi Trung ương phối hợp, chủ động can thiệp tim cho bé ngay khi sinh ra.

Cháu bé đã được cứu sống và diễn biến sức khoẻ ổn định

“Việc cứu sống cháu bé ngay bị dị tật tim bẩm sinh rất nặng, là kết quả sự phối hợp của 3 chuyên ngành: Sản khoa, sơ sinh, tim mạch trong thời gian vàng khi tính mạng cháu bé tính bằng giây chứ không phải bằng giờ. Điều này cho thấy sự trưởng thành của công tác chẩn đoán trước sinh, sự phát triển của chuyên ngành hồi sức sơ sinh, của chuyên ngành can thiệp tim mạch sơ sinh, đặc biệt là kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ giữa 2 BV từ trước lúc đẻ” - Ông Đinh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về ca sơ sinh bị dị tật bẩm sinh được cứu sống ngoạn mục

Các bác sĩ cũng cho hay, ca phẫu thuật, can thiệp sau sinh cho cháu bé bị tim bẩm sinh này rất phức tạp, sử dụng kỹ thuật cao, nhưng chi phí chỉ bằng 1/10 của nước ngoài và do bảo hiểm y tế chi trả.

Thành công của ca bệnh này là tiền đề BV Phụ sản Trung ương triển khai thường quy các kỹ thuật này và mở ra cơ hội sống cho những thai nhi mắc các dị tật tim bẩm sinh trong tương lai.