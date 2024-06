Robot tình dục thế hệ mới do Trung Quốc sản xuất có khả năng tương tác bằng cả lời nói và chuyển động, nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng. Nhà sản xuất cho biết thế hệ robot này sẽ sớm được lên kệ.

Các kỹ sư Trung Quốc đang áp dụng công nghệ AI tương tự như ChatGPT cho robot tình dục, nhằm tạo ra những người bạn đồng hành tương tác như người thật.

Tại Thâm Quyến, Starpery Technology, nhà sản xuất búp bê tình dục lớn, hiện đang đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình để nâng cao sản phẩm của mình bằng AI .

Những con búp bê tình dục với những khả năng chưa từng có này – có sẵn ở dạng nam hoặc nữ – sẽ sớm được bày bán.

Giám đốc điều hành Evan Lee cho biết: “Chúng tôi đang phát triển một loại búp bê tình dục thế hệ tiếp theo có thể tương tác bằng giọng nói và thể chất với người dùng, với nguyên mẫu dự kiến ​​ra mắt vào tháng 8 năm nay”.

Ông nói: “Những thách thức về công nghệ vẫn còn, đặc biệt là trong việc đạt được sự tương tác thực tế giữa con người với nhau. Trong khi đối thoại đơn giản thì dễ dàng, nhưng việc tạo ra các phản hồi tương tác lại đòi hỏi sự phát triển mô hình phức tạp của các công ty phần mềm chuyên dụng”.

Búp bê tình dục truyền thống, có bộ xương kim loại và lớp vỏ ngoài bằng silicon, chỉ có thể phản ứng đơn giản và thiếu khả năng biểu cảm cần thiết để giao tiếp với con người.

“Thế hệ búp bê tình dục mới, được hỗ trợ bởi mô hình AI và được trang bị cảm biến, có thể phản ứng bằng cả chuyển động và lời nói, nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng bằng cách tập trung vào kết nối cảm xúc thay vì chỉ khả năng đàm thoại cơ bản”, ông Lee cho biết.

Mặc dù tình dục là một chủ đề nhạy cảm, ít được đề cập công khai ở Trung Quốc, nhưng ông Lee cho biết Đại lục là thị trường búp bê tình dục lớn nhất, vượt qua doanh số bán hàng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức cộng lại.

“Người trong ngành đều biết Trung Quốc có thị trường khổng lồ, sức mua ở các thành phố lớn vượt qua nhiều nước châu Âu. Thị trường cũng cởi mở - mặc dù về mặt thẩm mỹ khác với thị trường châu Âu”, ông nói.

Công ty Starpery Technology cũng đang nghiên cứu phát triển robot có khả năng làm việc nhà, giúp đỡ người khuyết tật và chăm sóc người già. Đến năm 2025, công ty đặt mục tiêu ra mắt “robot dịch vụ thông minh” đầu tiên, có khả năng cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn cho người khuyết tật. Theo kế hoạch của công ty, đến năm 2030, những robot này có thể thay thế con người làm những công việc nguy hiểm.

Thách thức về kỹ thuật

Lee cho biết để búp bê đạt được mức độ phát triển cao, có hai thách thức chính là dung lượng pin và cơ nhân tạo.

Thứ nhất, không giống như xe điện, búp bê thiếu không gian cho các cục pin lớn, nên để chúng hoạt động độc lập thì mật độ năng lượng của pin phải được cải thiện. Thứ hai, các động cơ hiện tại thiếu tính linh hoạt của cơ bắp con người, có thể tác dụng lực trên phạm vi rộng và có thể vừa cứng vừa mềm, vừa khít với da.

Hiện tại, để đảm bảo tính chân thực, búp bê thường có thể nặng tới 40kg, quá nặng đối với động cơ và có nguy cơ rơi hoặc gây thương tích cho người dùng.

“Do đó, trong giai đoạn đầu, chúng tôi tập trung vào việc giảm trọng lượng thông qua cải tiến vật liệu và quy trình sản xuất”, Lee cho biết. Đến tháng 7 năm 2023, búp bê cao 172 cm của họ chỉ nặng 29 kg.

Các nhà sản xuất búp bê tình dục ở Trung Quốc đang cải tiến các sản phẩm bằng cách tích hợp AI để mang lại trải nghiệm nâng cao cho người dùng

Lee cho biết búp bê có thể làm việc nhà là một tầm nhìn xã hội nhưng nó vẫn còn rất xa vời. Các công ty chế tạo búp bê có thể sử dụng động cơ servo để đạt được một số chức năng nhất định, nhưng xét đến độ ổn định và chi phí, việc thương mại hóa vẫn còn rất xa.

“Toàn bộ ngành công nghiệp sẽ cần khoảng 10 năm để đạt được mục tiêu”, ông Lee nói.

Ngoài những khó khăn về kỹ thuật, Starpery còn phải đối mặt với những thách thức về chi phí. Bộ giảm tốc – có tác dụng truyền lực giữa động cơ và các khớp nối – là thành phần chính trong hệ thống cơ khí của robot hình người. Chúng thường chiếm 30% chi phí của robot và có thể cần nhiều bánh răng ở các khớp khác nhau.

“Chúng tôi cố gắng giảm chi phí để nhiều người có thể mua được búp bê giống thật hơn, trong khi việc thêm động cơ sẽ làm tăng chi phí ở một mức độ nào đó”, ông Lee cho biết.

Búp bê của hãng Starpery có giá khoảng 1.500 USD. Một con búp bê Harmony tiên tiến do Abyss Creations sản xuất tại Hoa Kỳ có giá khởi điểm là 6.000 USD.

Công ty Starpery có trụ sở tại Thâm Quyến, phía nam tỉnh Quảng Đông, hiện là cơ sở sản xuất sản phẩm dành cho người lớn có quy mô lớn nhất thế giới.

Vấn đề về đạo đức và giao tiếp xã hội

Ngoài các vấn đề kỹ thuật, búp bê tình dục còn phải đối mặt với những vấn đề về đạo đức. Những lời chỉ trích bao gồm quan điểm cho rằng việc quá phụ thuộc vào bạn đồng hành AI để thỏa mãn nhu cầu tình dục hoặc cảm xúc có thể dẫn đến kết nối giữa con người kém hơn, ảnh hưởng đến khả năng hình thành các mối quan hệ lành mạnh giữa người với người trong xã hội.

Sự phát triển nhanh chóng của robot tình dục điều khiển bằng AI vượt xa khuôn khổ pháp lý và quy định hiện hành, dẫn đến sự mơ hồ về mặt pháp lý liên quan đến việc sử dụng, quyền sở hữu và trách nhiệm của nhà sản xuất và người dùng.

Trong bài báo năm 2023 có tiêu đề “Báo cáo nghiên cứu về quản trị đạo đức AI”, Học viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Trung Quốc đã nêu: “AI có thể đưa ra quyết định trong một số điều kiện nhất định có thể thách thức quyền tự chủ và nhận thức của con người. Các mô hình ngôn ngữ lớn cũng gây ra rủi ro rò rỉ dữ liệu và vi phạm quyền riêng tư, vì thông tin từ người dùng có thể trở thành tài liệu để đào tạo AI.

Hồi đầu năm nay, một phụ nữ đã khởi kiện hãng sản xuất đồ chơi tình dục We Vibe, với lý do công ty này đang ngấm ngầm lưu giữ các dữ liệu nhạy cảm do sản phẩm tình dục thu thập.