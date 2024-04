Quảng Nam rà soát các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An

Sáng nay (16/4), Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi báo chí đưa tin Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thuận An, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và đưa hối lộ, UBND tỉnh Quảng Nam giao các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An (nhà thầu, nhà đầu tư); báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An - về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thuận An về tội Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thuận An, cũng bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Những năm qua, Công ty Thuận An được biết đến là doanh nghiệp liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập, hoặc thành viên liên danh, Thuận An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.