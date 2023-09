Trong đó, 2 cơ sở vi phạm bị xử phạt nhiều nhất, với mức phạt 45 triệu đồng/đơn vị, là Công ty TNHH MiLey Luxury (số 65B, đường Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee (46 Trần Tử Bình, quận Cầu Giấy).

Lý do bị xử phạt là 2 đơn vị này quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung. Cùng với phạt tiền, cả hai công ty trên đều bị buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo.

Đứng thứ nhì về số tiền phạt là Công ty TNHH Medicon (Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức) với 15 triệu đồng, do không xây dựng kế hoạch phòng ngừa sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

8 triệu đồng là mức phạt của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội dành cho Công ty TNHH phát triển công nghệ Vạn Thông (khu 8, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) vì không đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Danh sách các đơn vị bị xử phạt

Ngoài ra, có 2 cơ sở bị xử phạt mức 2 triệu đồng là quầy thuốc Hải Đăng (37 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) và Nhà thuốc Tùng Lâm (số 16 ngõ 355 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) do không báo cáo Sở Y tế Hà Nội khi tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.

Như vậy, trong tháng 8/2023, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 44 cơ sở hành nghề y, dược vi phạm với số tiền gần 837 triệu đồng.