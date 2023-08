Đứng đầu danh sách về số tiền bị xử phạt là Phòng khám Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh (thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì) với 74 triệu đồng, do các vi phạm: Người hành nghề không đúng thời gian đăng ký; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Phòng khám trên còn bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành 2 tháng.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng xử phạt 30 triệu đồng với nhà thuốc Pharmacity trực thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Pharmacity tại Hà Nội (52 Trần Bình, tổ 23, Mai Dịch, quận Cầu Giấy), do bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc.

Ngoài ra, có 7 cơ sở bị xử phạt từ 22,5 triệu đồng đến 45 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung, đồng thời, bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ nội dung quảng cáo, gồm:

1. Công ty TNHH phát triển y khoa Việt ở số 102 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

2. Công ty TNHH True Medicine Việt Nam ở số 20, ngõ 4, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

3. Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Da liễu bác sĩ Lã Hà (DR LA HA), (số 40, ngõ 91 Trần Duy Hưng, tổ 15, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

4. Công ty Cổ phần Remedy Rehab & Care (tầng 9, số 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình).

5. Công ty TNHH Nha khoa Dr Hưng (số 56 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm)

6. Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ VNT Việt Nam (tầng 1, số 828 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai).

7. Công ty Cổ phần Nha khoa quốc tế Đàm Gia (thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế Amelion (tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy) bị Thanh tra Sở Y tế phạt 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng, do không đảm bảo điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II sau khi đã công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng phạt Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng (Lô E2b-3, đường 6, khu công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM có chi nhánh tại Hà Nội), số tiền 15 triệu đồng do không xây dựng phương án xử lý sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Công ty TNHH dược học cổ truyền Thắng Đoan, địa chỉ thôn 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm bị xử phạt 750 nghìn đồng do hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định.

01 cơ sở bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đó là Nhà thuốc Gia Hân, số 78 đường Phú Diễn, tổ 3, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Có 6 cơ sở hành nghề dược bị xử lý vì không báo cáo Sở Y tế Hà Nội trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động, gồm:

1. Quầy thuốc Hồng Phương, địa chỉ tại khu Thủy Lợi 2, Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn (tại nhà bà Đỗ Thị Hồng Phương).

2.Nhà thuốc Phương Liên, số 83 ngõ 147B đường Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

3. Nhà thuốc Yên Phúc, số 143 đường Phùng Hưng phường Phúc La, quận Hà Đông

4. Công ty cổ phần Thiên Trường, căn hộ 501 nhà 2-67B Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

5. Nhà thuốc Tâm Đức 132, số nhà 89, ngách 132/85 xóm mới, phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

6. Quầy thuốc Luận Lan tại Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (tại nhà bà Nguyễn Thị Hải Yến).

Như vậy, trong tháng 8/2023, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 38 cơ sở hành nghề y, dược vi phạm với số tiền phạt gần 720 triệu đồng./.