Mercedes giúp định hình lại chính sách xe điện của Hàn Quốc như thế nào??

Một vụ cháy nghiêm trọng liên quan đến xe điện (EV) tại Hàn Quốc đã gây ra làn sóng lo ngại về độ an toàn của pin xe điện, buộc chính phủ nước này phải đưa ra các biện pháp cải cách chưa từng có nhằm xoa dịu dư luận và tăng cường quản lý.

Hỏa hoạn và hệ lụy

Bốn tháng trước, một chiếc xe điện Mercedes-Benz đã bất ngờ bốc cháy và phát nổ trong một bãi đậu xe ngầm tại Incheon, phía tây Seoul. Vụ cháy kéo dài hơn 8 giờ, phá hủy bãi đậu xe, khiến hơn 200 gia đình phải sơ tán và mất nơi ở trong nhiều tuần.

Sự cố nghiêm trọng này đã khiến công chúng hoài nghi về tính an toàn của xe điện. Các bản tin truyền thông và mạng xã hội tràn ngập những bài viết về nguy cơ cháy nổ, cùng lời chỉ trích về sự thiếu chặt chẽ trong các quy định an toàn đối với xe điện tại Hàn Quốc.

Áp lực từ dư luận đã thúc đẩy chính phủ, các nhà lập pháp và các nhà sản xuất ô tô tiến hành đối thoại khẩn cấp, dẫn đến việc ban hành một loạt chính sách cải cách vào tháng 9.

Chính sách mới về an toàn EV

Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống chứng nhận an toàn do nhà nước điều hành, nhằm cải thiện độ an toàn của pin xe điện. Từ giữa tháng 10, một dự án thí điểm đã được thực hiện với sự tham gia của các công ty lớn như Hyundai Motor, Kia Corp và LG Energy Solution Ltd.

Theo hệ thống mới, các cơ quan nhà nước, bao gồm Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Ô tô Hàn Quốc, sẽ trực tiếp kiểm tra và chứng nhận pin xe điện trước khi lắp đặt. Điều này đánh dấu lần đầu tiên xe điện tại Hàn Quốc phải trải qua kiểm định an toàn của bên thứ ba trước khi được bán ra thị trường.

Ngoài ra, các nhà sản xuất xe điện cũng bị yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết hơn về loại pin, nguyên vật liệu, thay vì chỉ công bố dung lượng và công suất như trước đây. Chính phủ kỳ vọng những cải cách này sẽ cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho người tiêu dùng, đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ.

Khó khăn trong việc xác định nguyên nhân

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng các quy định mới sẽ đủ sức ngăn chặn các vụ cháy trong tương lai. Theo Sở Cảnh sát Đô thị Incheon, cuộc điều tra về vụ cháy Mercedes-Benz đã không thể xác định nguyên nhân cụ thể do chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến dữ liệu không thể khôi phục.

Một giám đốc cấp cao tại một công ty sản xuất pin cho biết, việc quy trách nhiệm cho pin trong các vụ cháy xe điện là không chính xác, bởi nhiều yếu tố khác có thể góp phần, chẳng hạn như khâu lắp ráp hoặc sử dụng không đúng cách.

Nỗ lực từ các bên liên quan

Các nhà sản xuất pin lớn như SK On Co và LG Energy Solution đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển nhằm cải thiện tính an toàn của pin. Chẳng hạn, SK On đã chi 24 tỉ won (17,2 triệu USD) để xây dựng một trung tâm đánh giá an toàn, trong khi LG Energy đang cải tiến hệ thống quản lý pin để giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, quy định mới còn yêu cầu các tòa nhà phải được trang bị hệ thống giám sát cháy tiên tiến và sử dụng vật liệu chống cháy tốt hơn. Chính phủ cũng triển khai kế hoạch sử dụng các xe cứu hỏa nhỏ hơn từ năm 2025, nhằm tiếp cận dễ dàng hơn với các bãi đậu xe ngầm, nơi đặt phần lớn các trạm sạc xe điện.

Bất chấp những lo ngại về an toàn, thị trường xe điện nhập khẩu tại Hàn Quốc đã cho thấy dấu hiệu phục hồi. Số lượng đăng ký xe điện nhập khẩu mới tăng 15% trong tháng 10, đạt 3.159 xe. Mercedes-Benz, bất ngờ, lại dẫn đầu sự phục hồi với mức tăng đáng kể, bất chấp vụ cháy gây tranh cãi.

Lời cảnh tỉnh cần thiết

Vụ cháy Mercedes-Benz là một sự cố đáng tiếc, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh quan trọng để Hàn Quốc thắt chặt các tiêu chuẩn an toàn. Các biện pháp cải cách được kỳ vọng sẽ không chỉ nâng cao độ tin cậy của xe điện mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xe điện trong tương lai.

Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với nhóm đặc nhiệm an toàn xe điện để nghiên cứu và ban hành thêm các quy định nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho cả người tiêu dùng và cộng đồng.

Theo Bloomberg