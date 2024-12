Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u tủy sống loại nguy hiểm nhất

Bị khối u trong tuỷ sống khiến anh C đau, tê nửa người, nguy cơ liệt và tử vong cao. Nhưng bệnh nhân đã được chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu sống sau ca mổ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật rất cao.

PGS.TS Đồng Văn Hệ kiểm tra phản xạ của bệnh nhân sau mổ

Ca bệnh hiểm nghèo

Chia sẻ với VietTimes hôm nay, PGS.TS Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị (BVHN) Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh BVHN Việt Đức - cho biết: Anh N.V.C (47 tuổi, Bắc Ninh) được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng nghiêm trọng như rối loạn cảm giác và yếu nửa người bên trái.

Trước đó, anh đã bị đau mỏi vùng cột sống kéo dài 10 tháng, tê rát ở nửa cánh tay trái, đặc biệt đau nhiều khi ho hoặc vận động mạnh. Nghĩ mình mắc bệnh lý cột sống, anh đã đi điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, nhưng bệnh không thuyên giảm.

Gần nửa năm qua, anh càng bị đau và tê nửa thân trái, yếu cơ tay trái, co thắt cơ vùng thân, giảm cảm giác ở nửa thân mình. Vì thế, bác sĩ đã cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ và phát hiện khối u lớn nằm trong tủy sống.

“Đây là một bệnh rất nguy hiểm, là loại u nguy hiểm nhất trong các loại u ở tủy, nếu không can thiệp sớm sẽ dễ bị tổn thương tủy không thể hồi phục” - PGS Hệ nhấn mạnh. Để loại bỏ khối u, đòi hỏi phải thực hiện kỹ thuật rất phức tạp là bổ đôi tủy sống để cắt bỏ khối u.

“Phương pháp này yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, vì tủy sống là cơ quan thần kinh trung ương, điều khiển mọi hoạt động vận động, cảm giác và chức năng nội tạng. Do vị trí phức tạp của khối u nên quá trình phẫu thuật, chỉ cần một sơ sẩy là bệnh nhân có thể liệt hoàn toàn, thậm chí tử vong do không thở được” - PGS Hệ chia sẻ.

Là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật thần kinh ở Việt Nam, PGS.TS Đồng Văn Hệ đã cùng ekíp bác sĩ của BVHN Việt Đức nhìn rõ những khó khăn đó, tiên lượng tình hình và sử dụng những trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ, cùng với trình độ tay nghề cao và kinh nghiệm, để vượt qua những thách thức và phẫu thuật thành công ca bệnh cực khó này.

Điều mong đợi đã đến khi sau mổ, sức khoẻ bệnh nhân đã nhanh chóng được cải thiện đáng kể: Cảm giác ở nửa người bắt đầu phục hồi, chức năng vận động dần cải thiện, các cơn đau và co thắt cơ giảm rõ rệt, để rồi, anh được trở về nhà, tiếp tục phục hồi chức năng, vật lý trị liệu tích cực. Các bác sĩ vẫn theo dõi sát sao để đảm bảo không có biến chứng sau mổ.

Bệnh nhân đã được cứu sống và dần ổn định sức khoẻ sau ca mổ vô cùng phức tạp

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời tránh được di chứng

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, u ở tủy là một căn bệnh phức tạp, được phân loại thành ba loại chính: U ngoài màng tủy là khối u nằm ngoài màng bao tủy, ít ảnh hưởng trực tiếp đến nhu mô tủy; U dưới màng tủy là khối u nằm giữa màng tủy và nhu mô tủy, có nguy cơ chèn ép tủy sống. Còn u trong tủy là khối u phát triển bên trong nhu mô tủy sống, gây tổn thương trực tiếp cấu trúc tủy, như trường hợp của bệnh nhân C.

Tuy nhiên, đã có một số bệnh nhân bị u trong tủy nhưng gia đình hoặc người bệnh không đồng ý mổ vì lo lắng tai biến, để rồi đến khi bệnh diễn biến nặng, người đã yếu liệt, mới chịu can thiệp thì đã quá muộn, vì kết quả phẫu thuật kém, khó khăn trong can thiệp và điều trị. Do đến muộn, nên một số người ra nước ngoài phẫu thuật, tốn kém hàng tỷ đồng nhưng kết quả vẫn không khá hơn khi mổ tại BVHN Việt Đức.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, sẽ giúp tránh tai biến và di chứng. Vì thế, PGS.TS Đồng Văn Hệ khuyến cáo những người có triệu chứng đau lưng kéo dài, rối loạn cảm giác hoặc giảm vận động cần được thăm khám sớm.

Chẩn đoán bằng cộng hưởng từ (MRI) là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện các khối u trong tủy từ giai đoạn đầu. Điều này không chỉ giúp phẫu thuật dễ dàng hơn mà còn giảm thiểu nguy cơ mất chức năng vĩnh viễn.

BVHN Việt Đức có đội ngũ chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thần kinh cùng với trang thiết bị hiện đại đã mang đến cơ hội sống khỏe mạnh cho hàng nghìn người mắc các bệnh lý thần kinh nguy hiểm. Vì thế, đây là một địa chỉ tin cậy cho những người cần điều trị phẫu thuật thần kinh.