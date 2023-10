Phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u khổng lồ to hơn cả người bệnh

Bệnh nhân là anh N.V.S (39 tuổi) nhập viện với một khối u khổng lồ vùng ngực lưng. Khối u to hơn cả phần ngực và lưng còn lại của người bệnh. Do quá to nên khối u đã vỡ, gây chảy máu ồ ạt bên trong u, có lúc nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Anh S. cho biết, anh lớn lên cùng với khối u toàn bộ bên ngực phải và lưng. Khối u càng ngày càng to. Hơn 20 năm trước, bố mẹ đã đưa anh S. lên bệnh viện tỉnh để mổ, nhưng khi phẫu thuật khối u chảy máu quá nhiều nên bác sĩ phải đóng lại. Gia đình đành chấp nhận đưa con về và hy vọng chung sống với u.

Tuy nhiên, khối u ngày càng lớn thêm, to hơn cả phần ngực và lưng của bệnh nhân, mà vẫn không dừng lại. Một hôm anh S. không may bị va nhẹ vào mạng sườn, khối u lập tức sưng to, căng tức. Gia đình đưa anh S. lên bệnh viện địa phương để cấp cứu. Các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật, lần này máu trong u chảy ra xối xả nên các bác sỹ chỉ có thể nhét vào đó hơn 20 miếng gạc to để cầm máu, sau đó băng ép chặt lại để chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đang trao đổi cùng ê kíp bác sĩ điều trị cho bệnh nhân sau mổ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng do sốc mất máu, toàn thân đã xuất hiện dấu hiệu suy gan, suy thận. Khối u chiếm hết toàn bộ phần ngực lưng bên phải, căng bóng chỉ, dọa vỡ tung ra. Khi sờ vào khối u cũng nóng hơn bình thường 1 đến 2 độ, chứng tỏ trong khối u có sự tăng sinh mạch máu rất lớn. Đó là lý do cứ mở khối u ra là máu cứ chảy ra không cầm được trong những lần mổ ở tuyến dưới .

Bệnh nhân được chuyển ngay vào khu Hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán anh S. bị chứng u xơ thần kinh. U đã bị vỡ bên trong gây tình trạng chảy máu trong khối u, nếu vỡ ra ngoài sẽ lập tức nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, anh S. được chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, chụp chiếu chẩn đoán hình ảnh đánh giá mức độ khối u và sức khỏe bệnh nhân. Các kỹ thuật viên cũng rất kinh ngạc khi thấy u khổng lồ vùng ngực lưng này còn to hơn cả phần ngực lưng lành lặn còn lại của bệnh nhân (Ảnh phim chụp CT trước mổ).

Nguy hiểm hơn nữa là hình ảnh chụp mạch cho thấy bên trong khối u dày đặc các mạch máu to như ngón tay chạy ngoằn ngoèo. Do tính chất khối u, các mạch máu này không còn khả năng đàn hồi chun giãn, nên 1 khi bị vỡ ra rất khó cầm máu.

“Khó khăn đặt ra ở đây là khối u quá to, chiếm quá nửa cơ thể của bệnh nhân. Khối u lại dày đặc mạch máu đang vỡ và chảy bên máu bên trong, nếu chậm trễ phẫu thuật người bệnh có thể chết vì mất máu hoặc suy gan suy thận.

"Bên cạnh đó, nếu trong tình trạng này mà cố gắng cắt hết u trong một lần phẫu thuật, có thể người bệnh cũng sẽ tử vong trên bàn mổ. Các bác sĩ đã quyết định phải tiến hành phẫu thuật theo nhiều giai đoạn, ít nhất là hai lần: Lần đầu sẽ cắt khối u vùng ngực của bệnh nhân để tạm thời cầm máu, tạo điều kiện để các bác sỹ gây mê hồi sức cho toàn trạng người bệnh khá hơn, thoát khỏi tình trạng suy gan suy thận. Nếu như bệnh nhân có thể bình phục được sau lần mổ thứ nhất thì sẽ tiến hành cắt tiếp khối u vùng lưng để giải quyết phần lớn khối u”- PGS Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm.

Clip: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u khổng lồ to hơn cả người bệnh

Do khối u quá lớn, nên khi mổ, vết mổ chảy máu dữ dội, tuy nhiên, trước mổ các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã phải tiến hành nút bớt các mạch máu, đồng thời các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã phải dùng đến hai dao siêu âm cực lớn vốn chỉ được dùng cầm máu trong cắt gan để vừa mổ vừa hàn mạch, giảm nguy cơ chảy máu.

Hàng chục chuyên gia từ các chuyên khoa như huyết học, truyền máu, thận lọc máu, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức,… phối hợp với các bác sỹ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thăm khám kỹ càng và đề ra phương án điều trị lâu dài cho người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật huy động gần 10 phẫu thuật viên và 20 nhân viên, bác sỹ khu mổ và gây mê hồi sức. Sau 2 lần phẫu thuật, mỗi lần 6 đến 7 tiếng, các bác sỹ đã cắt được hầu hết khối u vùng lưng và ngực, tổng cộng khoảng 23 kg. Tổng lượng máu phải truyền cho bệnh nhân là hơn 5 lít.

"Sau 2 lần phẫu thuật, giờ thì phần cơ thể ngực và lưng của bệnh nhân đã trở về gần như người bình thường. Các vết thương đang trong quá trình liền sẹo. Các phần u sưng to hay nóng giàu mạch máu đã không còn trên cơ thể. Bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt nhẹ nhàng và thoải mái nhanh nhẹn hơn nhiều so với trước mổ” - PGS Nguyễn Hồng Hà cho hay.