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Ông Trump phát tín hiệu lạc quan về hòa bình Ukraine, hé lộ sẽ thúc đẩy đàm phán tại Hội nghị NATO

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm tại Ukraine đang "gần hơn nhiều người tưởng".

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