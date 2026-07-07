Ông Trump phát tín hiệu lạc quan về hòa bình Ukraine, hé lộ sẽ thúc đẩy đàm phán tại Hội nghị NATO

Chính quyền Venezuela cho biết số người chết do hai trận động đất liên tiếp đã tăng lên 3.535 người, trong khi gần 18.000 người vẫn mất nhà cửa hơn một tuần sau thảm họa xảy ra tại thủ đô và các khu vực ven biển lân cận.