Ông Biden thừa nhận tranh luận không tốt, đối diện nhiều lời kêu gọi thay thế

Đảng Dân chủ phải thừa nhận rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn khả năng đánh bại ông Donald Trump một cách vang dội trong Ngày bầu cử vào tháng 11 và đó là lý do họ phải tìm một ứng cử viên phù hợp hơn để thay thế ông, ban biên tập The New York Times viết hôm 28/6.

Lời kêu gọi được đưa ra một ngày sau khi ông Biden thực hiện điều mà nhiều người mô tả là màn trình diễn thảm hại trước đối thủ Trump trong cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp ở Atlanta, Georgia. Giới quan sát cho rằng ông Biden đã tỏ ra yếu đuối và bối rối, cố gắng nói hết câu và nhầm lẫn giữa các từ khi nói.

Trong một bài viết được đăng tải ngày 28/6, tờ New York Times đặt ra nghi vấn về khả năng ông Biden lặp lại chiến thắng năm 2020 trước ông Trump.

“Đó không còn là lý do đầy đủ để giải thích tại sao ông Biden nên trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ năm nay”, Ban biên tập của tờ báo viết. “Cử tri...không thể bỏ qua những gì họ đã thấy rõ ràng: Ông Biden không còn giống như cách đây 4 năm”.

Ban biên tập lập luận thêm rằng ông Biden xuất hiện trên sân khấu tranh luận “như cái bóng của một lượng lớn công chúng”, ông gặp “khó khăn” khi nói rõ lập trường chính sách của chính mình và cuối cùng đã thất bại trong việc chống lại ông Trump một cách thỏa đáng.

“Có những nhà lãnh đạo đảng Dân chủ được trang bị tốt hơn để có thể trở thành lựa chọn thay thế rõ ràng, hấp dẫn và đầy năng lượng cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump”, tờ New York Times viết. “Sẽ là pha đặt cược quá lớn nếu chỉ hy vọng người Mỹ bỏ qua hoặc phớt lờ tuổi tác và tình trạng ốm yếu của ông Biden mà họ vừa tận mắt chứng kiến” .

Ban biên tập kết luận rằng đảng Dân chủ có cơ hội đánh bại ông Trump cao hơn nếu họ “thừa nhận rằng ông Biden không thể tiếp tục cuộc đua của mình và tạo ra một quy trình để chọn ra người có khả năng hơn thay thế ông ấy”.

Mặc dù không đề xuất bất kỳ giải pháp thay thế nào, nhưng các phương tiện truyền thông và chuyên gia Mỹ đã gợi ý rằng một số đảng viên đảng Dân chủ nổi tiếng có khả năng thay thế ông Biden làm ứng cử viên, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc Illinois J.B. Pritzker.

Nhiều nhà báo và nhân vật công chúng theo chủ nghĩa tự do hàng đầu đã thừa nhận rằng ông Biden đã thể hiện không tốt trong tối thứ Năm. Một cuộc thăm dò nhanh do CNN thực hiện cho thấy 67% cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận cảm thấy rằng ông Trump đã thắng.

Một số hãng quan truyền thông dẫn lời một nhân viên giấu tên của ông Biden đã cố gắng biện minh cho màn thể hiện của Tổng thống bằng cách nói rằng ông ấy đang bị cảm, hay đã “chuẩn bị quá mức và chỉ dựa vào những chi tiết vụn vặt”.

Ông Biden dường như đã thừa nhận sai sót của mình ngay sau cuộc tranh luận.

“Tôi biết tôi không phải là một người đàn ông trẻ tuổi, rõ ràng là như vậy”, ông nói với đám đông những người ủng hộ trong một sự kiện ở Raleigh, North Carolina hôm 28/6. “Tôi không nói trôi chảy như trước nữa. Tôi không còn tranh luận giỏi như trước nữa”.

Tuy nhiên, ông thề sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử và nhấn mạnh rằng ông là người có đủ điều kiện nhất cho chức vụ Tổng thống. “Tôi biết cách hoàn thành công việc. Và tôi biết, giống như hàng triệu người Mỹ biết, khi bạn bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy”, Biden nói.

