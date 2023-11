Novaland muốn đổi kế hoạch chào bán 2,9 tỉ cổ phiếu

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/11/2023 để lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua trước đó.

Bên cạnh đó, NVL còn xin ý kiến cổ đông thông qua thỏa thuận khung về việc bồi hoàn cho bên đảm bảo. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến diễn ra từ ngày 13/12 đến hết 22/12/2023.

Hồi tháng 3/2023, Đại hội đồng cổ đông của NVL đã thông qua phương án phát hành 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Đồng thời, cổ đông NVL cũng thông qua phương án chào bán 1,95 tỉ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỉ lệ phát hành 1:1. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cp, dự thu tối thiểu 19.501 tỉ đồng từ thương vụ này.

Ngoài ra, NVL còn dự kiến phát hành tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 và 2023. Giá chào bán do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Theo tính toán của VietTimes, nếu tất cả các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của NVL sẽ tăng gấp 2,5 lần, từ mức 19.501 tỉ đồng lên gần 49.500 tỉ đồng

Động thái xin ý kiến cổ đông điều chỉnh các phương án phát hành cổ phiếu của NVL diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn liên quan tới Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn liên tục sụt giảm do bị bán giải chấp hoặc chủ động bán bớt cổ phiếu.

Gần nhất, ngày 7-8/11, NovaGroup đã bị bán giải chấp 461.015 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu ở NVL xuống còn 20,778% vốn điều lệ. Trong khi đó, tỉ lệ sở hữu của Diamond Properties ở NVL tại ngày 1/11 là 9,243% vốn điều lệ.

Chốt phiên giao dịch hôm 20/11, cổ phiếu NVL đóng cửa ở mức 16.200 đồng/cp, tăng 0,62% so với tham chiếu và tăng 25,5% so với thời điểm đầu tháng 11/2023. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn 26% so với cùng đỉnh gần nhất hồi tháng 9/2023./.