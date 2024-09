Những mối nguy hiểm từ cơn bão số 4, tuyệt đối không được xem thường

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 10h sáng nay, vị trí tâm bão số 4 đang trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Bão có sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những cảnh báo về tác động của cơn bão số 4.

Theo ông Khiêm, dù là áp thấp nhiệt đới hay bão số 4 chỉ là cơn bão cấp 8 nhưng chúng tôi khuyến nghị người dân các địa phương tuyệt đối không được chủ quan và nghĩ rằng gió yếu.

Ông Khiêm cho rằng, hoàn lưu của cơn bão số 4 bao trùm một khu vực rất rộng, không chỉ ở khu vực chịu tác động trực tiếp là Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ mà nó còn mở rộng ra các khu vực khác như Nam Đồng bằng Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ do kết hợp hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh cũng như nằm trong dải hội tụ nhiệt đới.

"Trong hệ thống thời tiết xấu này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào hiện tượng mưa dông, lốc xoáy kèm gió giật mạnh.

Chúng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, gió giật mạnh trong dông lốc xoáy tốc độ còn mạnh thậm chí nguy hiểm hơn bão mạnh.

Điều này rất nguy hiểm đối với các hoạt động ven biển, trên bờ, đặc biệt ở khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản.

Chúng ta tuyệt đối không nghĩ rằng đây chỉ là áp thấp nhiệt đới hay cơn bão cấp 8 mà xem thường tác động của nó", ông Khiêm nhấn mạnh.

Điều nguy hiểm thứ 2, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo là do cơn bão số 4 đang nằm trong hệ thống dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang khu vực Trung Trung bộ, đồng thời đang trong thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam nên tổ hợp này có thể gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài.

"Mưa đã xuất hiện từ hôm qua và chúng tôi nhận định, trong 2 ngày tới lượng mưa ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ có thể đạt 200 - 300mm, có nơi trên 500mm, trọng tâm mưa lớn là ở Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

Vùng mưa có thể xuất hiện ở Tây Nguyên, Nam bộ, Nam Đồng bằng Bắc bộ", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cũng đặc biệt lưu ý đến các địa phương như khu vực Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; mưa ở khu vực Nam Bộ thì gây ngập úng đô thị.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, đợt mưa này cảnh báo lượng mưa lớn tới tất cả các khu vực vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên đều nằm trong cảnh báo có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cảnh báo trên địa bàn TP sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, độ cao sóng 2,0-4,0m. Ven biển Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Trên đất liền trong ngày nay (19/9), các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7; Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6.

Đặc biệt, trong ngày hôm nay (19/9), tại các quận, huyện thuộc TP có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm nay (19/9) đến ngày 20/9 mưa giảm dần, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 gây ngập úng nhiều khu vực ở Đà Nẵng trong sáng 18/9

Tổng lượng mưa tại các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phổ biến 80-180mm, có nơi trên 200mm; quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; huyện đảo Hoàng Sa phổ biến 80-150mm.

Trong ngày nay (19/9) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở khu vực đất liền và vùng biển TP Đà Nẵng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông kèm tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.