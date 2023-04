Nhận định chứng khoán tuần 17-21/4: Tiếp tục quán tính giảm điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến tuần điều chỉnh đầu tiên (từ ngày 10/4-14/4) sau chuỗi 3 tuần tăng liên tiếp, khi VN-Index giảm 16,82 điểm (-1,57%) so với tuần trước xuống 1.052,89 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ, với giá trị giao dịch trung bình một phiên phiên trên sàn HOSE đạt 12.808 tỉ đồng, giảm 4,6% so với tuần trước, nhưng tăng 24% so với trung bình 5 tuần và 14,9% so với trung bình 20 tuần trước.

Khối ngoại cũng là điểm trừ khi họ đẩy mạnh bán ròng xuyên suốt 5 phiên giao dịch với tổng giá trị bán ròng 1.734,8 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 1.766 tỉ đồng.

Chứng khoán tuần tới sẽ ra sao?

Theo CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), việc VN-Index đóng cửa với giá thấp nhất tuần đi kèm biên độ giảm lớn cho thấy áp lực giảm giá dự báo vẫn sẽ tiếp diễn trong tuần tới.

“Hiện tại, điểm tích cực duy nhất là các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn dẫn đầu nhịp giảm vào cuối tuần trước đó vẫn đang duy trì được vùng đáy ngắn hạn và kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhịp hồi phục cho thị trường trong các nhịp tới”, TVSI nhận định.

TVSI cho rằng xu hướng ngắn hạn của chỉ số tạm thời bị phá bỏ. Nhà đầu tư nên cân nhắc hạ tỷ trọng các mã cổ phiếu ngắn hạn, đặc biệt là các cổ phiếu giảm mạnh và lộ giá sàn trong các phiên gần đây.

Còn theo CTCP Chứng khoán SSI, trong ngắn hạn, mặc dù quán tính điều chỉnh có thể sẽ được duy trì với vùng hỗ trợ gần là 1.050 - 1.044 điểm, nhưng xu thế đi ngang của VN-Index kể từ đầu năm vẫn được duy trì.

Kênh giá vận động chủ yếu của chỉ số kể từ đầu năm 2023 là 1.020 – 1.090 điểm.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo, trong phiên giao dịch đầu tuần tới (17/4), chỉ số VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm trong phiên sáng để kiểm định lực mua tại hỗ trợ 1.045-1.050 điểm.

Sự giằng co có thể sẽ diễn ra tại đây và giúp VN-Index xuất hiện những nhịp hồi phục sau đó để kiểm định các kháng cự phía trên tại 1.057-1.062 điểm, tạo bởi các đường EMA20 và EMA50 ngày.

“Nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.045-1.062 điểm trong một vài phiên giao dịch trước khi hình thành xu hướng tiếp theo, mà hiện đang có xác suất cao hơn là tiếp tục đi xuống, hướng về phía hỗ trợ mạnh hơn tại 1.020-1.040 điểm”, VCSC nhận định./.