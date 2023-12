VietTimes – QTech - nhà cung cấp của Xiaomi - đề xuất đầu tư dự án sản xuất quang học điện tử, có tổng mức đầu tư lên tới 430 triệu USD (khoảng 10.450 tỉ đồng), tại Nghệ An.

Thông tin này được nêu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và đại diện Công ty TNHH Công nghệ QTech - thành viên của Tập đoàn QTech (Trung Quốc), hôm 4/12.

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ QTech tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An (Nguồn: ngheangov).

Cụ thể, theo đại diện QTech, tập đoàn này đang tìm hiểu đầu tư dự án có quy mô 10-15ha tại Nghệ An. Dự án này có tổng vốn đầu tư 430 triệu USD, sản lượng khoảng 8 triệu sản phẩm thiết bị điện tử/tháng.

Tập đoàn này mong muốn Nghệ An sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các chính sách về thuế, thủ tục hành chính và đào tạo nguồn lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Thành An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lĩnh vực mà QTech đang khảo sát đầu tư phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An.

QTech là một trong những nhà sản xuất module camera hàng đầu thế giới, đối tác quen mặt của nhiều thương hiệu điện thoại Trung Quốc, như: Xiaomi, Oppo, và Meizu. Tập đoàn này được sáng lập bởi ông He Ningning - cựu nhân viên bán hàng của Samsung Electro-Mechanics Dongguan.

Việc QTech đầu tư vào Nghệ An sẽ củng cố 'hệ sinh thái' sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh. Trước đó, một số nhà cung ứng lớn của Apple cũng đã hiện diện tại Nghệ An, đơn cử như: Luxshare – ICT, Goertek, Foxconn.

Cuối tháng trước, Radiant Opto-Electronic Corp, một trong những đối tác quan trọng của Apple, Foxconn, LG, cũng đề xuất tư dự án sản xuất linh kiện quang học tại Nghệ An, với tổng số vốn đầu tư 120 triệu USD (khoảng 2.900 tỉ đồng)./.