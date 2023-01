Nguyên tắc 'cắt lỗ' trong chứng khoán: Các huyền thoại đầu tư làm thế nào?

'Cắt lỗ' tiếng anh là Cut loss - là hành động mà nhà đầu tư đặt lệnh bán/dừng giao dịch khi tài sản đầu tư vượt mức rủi ro có thể chịu đựng.

Các chủ đề về 'cắt lỗ' thường ít nhận sự quan tâm hơn là việc theo dõi làm sao để mua cổ phiếu tốt hơn. Tuy nhiên, đó lại là yếu tố quyết định cho việc thành công trong đầu tư chứng khoán.

Ngay cả những nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett, Peter Lynch cũng thường mắc phải những sai lầm.

Nhà đầu cơ huyền thoại Geogre Soros từng nói: "Trong giao dịch, đúng hay sai không quan trọng, cái chính là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai!".

Tương tự, Paul Tudor Jones - người được mệnh danh là 'phù thủy tài chính' - cũng cho rằng tỷ lệ đúng nhiều không giải quyết được vấn đề.

Paul nổi tiếng với câu nói: "Tôi tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 5:1. Nghĩa là tôi chấp nhận đặt cược rủi ro 1 USD để có thể thu về lợi nhuận 5 USD. Với tỷ lệ lãi/lỗ này, tôi chỉ cần có tỷ lệ chiến thắng 20% là đủ. Tôi có thể có xác suất sai lầm lên đến 80% nhưng vẫn kiếm được tiền".

Vậy các huyền thoại đầu tư khác có nguyên tắc 'cắt lỗ' như thế nào (?!).

Dan Zanger

Trong bài báo có tựa đề “My Stock are Up 10,000%" trên tạp chí Fortune, Dan Zanger được ghi nhận thành tựu đạt mức tăng trưởng danh mục đầu tư 29% trong vòng 1 năm. Cùng với đó, chỉ trong vòng 18 tháng, Dan Zanger đã biến số tiền 10.775 USD thành 18 triệu USD. Sau 23 tháng, tài khoản của ông lên mức 42 triệu USD.

Dan cũng đưa ra lời khuyên về nguyên tắc 'cắt lỗ': "Hãy nhanh chóng bán cổ phiếu của bạn nếu nó quay trở lại dưới đường xu hướng hoặc điểm breakout (thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật)".

Dan cho biết, một số người áp dụng quy tắc cắt lỗ 5%. Điều này có thể có nghĩa là họ đang bán một cổ phiếu vừa cố gắng bứt phá và không thành công trong vòng 20 phút hoặc 3 giờ kể từ thời điểm nó vừa bứt phá cao hơn giá mua.

Huyền thoại đầu tư này cũng nổi tiếng với câu nói: "Chiến mã ra khỏi chuồng mà không chạy là tôi bán sạch".

Mark Minevini

Mark Minervini là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất Trade Like a Stock Market Wizard và Think and Trade Like a Champion (cả hai đều nằm trong danh sách "Những cuốn sách về thị trường chứng khoán hay nhất mọi thời đại" của BookAuthority)

Ông được giới thiệu trong Momentum Masters – A Roundtable Interview và Stock Market Wizards: Interviews with America’s Top Stock Traders của Jack Schwager (Phỏng vấn các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu của Mỹ).

Bắt đầu chỉ với vài nghìn USD, Mark đã biến tài khoản giao dịch cá nhân của mình lên hàng triệu USD, trung bình 220%/năm trong hơn 5 năm liên tiếp mà chỉ có một quý thua lỗ. Nói một cách dễ hiểu, tài khoản 100 USD sẽ biến thành hơn 30 triệu USD chỉ sau 5 năm.

Để chứng minh khả năng của phương pháp giao dịch SEPA® của mình, vào năm 1997, Mark đã bỏ ra 250.000 USD tiền riêng và tham gia Giải vô địch đầu tư Mỹ.

Giao dịch với các nhà giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai có đòn bẩy cao, Mark đã giao dịch một danh mục đầu tư chứng khoán dài hạn để giành chiến thắng trong cuộc chiến đầu tư bằng tiền thật với tỷ suất lợi nhuận 155%/năm, hiệu suất gần gấp đôi nhà quản lý tiền cạnh tranh gần nhất.

Chiến thuật cắt lỗ của Mark Minevini được gói gọn như sau: Cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào tuỳ từng thời điểm – cách mua sẽ là mua từng phần và nâng điểm cắt lỗ lên.

William O’Neil

William J. O’Neil là một trong những nhà giao dịch chứng khoán đương đại vĩ đại nhất đạt được lợi nhuận 5000% trong khoảng thời gian 25 năm.

Ông là cha đẻ chiến lược CANSLIM và đã mua một chỗ trên sàn NYSE ở tuổi 30, trở thành người trẻ nhất vào thời điểm đó từng làm được điều này. Đồng thời, ông cũng là tác giả và là người sáng lập ra tạp chí tài chính Investor’s Business Daily (Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư).

Ông đã rất thành công và gần như gắn bó cả cuộc đời mình với thị trường chứng khoán như một nhà nghiên cứu và tư vấn tài ba. Trong cuốn sách "How To Make Money In Stocks" (Làm giàu từ chứng khoán) của mình, William O’Neil đã đưa ra nhiều bí quyết cũng như quan điểm trong đầu tư chứng khoán của bản thân. Một trong số đó là nguyên tắc về cắt lỗ.

Theo ông, nhà đầu tư thường bán ra quá trễ, để một thua lỗ nhỏ trở thành một khoản lỗ khổng lồ vì không cắt bỏ khi nó lên tới 8%. Hãy bình quân giá lên, đừng bình quân giá xuống, và cắt lỗ 7%-8% so với mức giá mua vào. Không có ngoại lệ./.