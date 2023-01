Triết lý thành công của Bill Miller - nhà đầu tư giá trị đánh bại S&P 500 trong 15 năm liên tiếp

"Điểm chính trong chiến lược của Miller là tìm kiếm các công ty đang được hưởng lợi từ việc tăng trưởng thay vì các công ty sản xuất hàng hóa đơn thuần - thường rơi vào tình trạng hiệu suất biên giảm dần khi tăng quy mô.

Miller đã thành công trong việc tìm ra các công ty có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận khi chúng vẫn còn chưa được chú ý và mua cổ phiếu của các công ty này với giá chiết khấu so với giá trị nội tại", Morad J. Antia - CFA, giảng viên bộ môn phân tích tài chính và đầu tư tại University of South Florida - đã nhận xét như vậy sau khi tìm hiểu về cuốn sách "The Man Who Beats the S&P: Investing with Bill Miller".

Trong cuốn sách này, tác giả Janet Lowe đã phần nào khắc họa được triết lý thành công của Bill Miller - nhà đầu tư duy nhất đánh bại S&P 500 trong 15 năm liên tiếp và đi vào lịch sử Phố Wall như là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất.

Phong cách đầu tư của Bill Miller là sự kết hợp hoàn hảo giữa Ben Graham, Warren Buffett, John Williams và Charlie Munger.

Ông ngó lơ sự thay đổi thất thường của 'Ngài thị trường' giống như Benjamin Graham, tập trung tìm kiếm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp như Warren Buffett, tìm kiếm ý tưởng đầu tư ở khắp mọi nơi như Charlie Munger.

Miller không dùng hệ số P/E để định giá doanh nghiệp và cho rằng các hệ số như P/E, P/FCF chỉ nên được xem là chỉ dẫn để nghiên cứu sâu hơn chứ không dùng cho quyết định đầu tư ngay lập tức.

Ông không quan tâm công ty có P/E 10x hay 100x. Tất cả những gì ông quan tâm là dòng tiền tương lai của doanh nghiệp và liệu ông có thể mua dòng tiền tương lai đó với giá thấp hơn trị giá thực sự của nó hay không.

‘’Bất kỳ cổ phiếu nào cũng có thể là cổ phiếu giá trị nếu nó được giao dịch với mức chiết khấu so với giá trị nội tại của nó", Miller chia sẻ về phong cách đầu tư của mình. Ông tin rằng, giá trị của bất kỳ cổ phiếu nào phụ thuộc vào tương lai, không phải quá khứ.

Bill Miller và áp lực đánh bại thị trường

Bill Miller sinh năm 1950 tại Laurinburg, Bắc Carolina. Cha ông làm quản lý bến bãi cho một công ty vận tải đường bộ. Miller tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Washington và Lee năm 1972 với bằng kinh tế. Ông phục vụ trong Quân đội Mỹ từ năm 1972 đến năm 1975.

Sau đó, Miller theo đuổi nghiên cứu sau đại học về triết học với bằng Tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins. Trong thời gian đó, ông làm việc bán thời gian trong lĩnh vực kế toán. Công ty JE Baker, một nhà sản xuất lớn các sản phẩm cho ngành thép và xi măng.

Ông gia nhập Legg Mason Capital Management vào năm 1981 với tư cách là nhà phân tích chứng khoán. Miller nhận chứng chỉ phân tích tài chính CFA vào năm 1986.

Năm 2007, ông được bầu làm chủ tịch công ty đồng thời là giám đốc đầu tư của công ty, điều hành quỹ tương hỗ Legg Mason Value Trust. Ông chuyển giao Value Trust cho Sam Peters vào năm 2012, rời quỹ này vào năm 2016.

Dưới 'triều đại' của Miller, Legg Mason Value Trust là một trong những quỹ tương hỗ thành công nhất từng được ghi nhận.

Ông đã có những khoản đầu tư thành công lâu nhất từ ​​​​trước đến nay, đánh bại Chỉ số S&P trong 15 năm liên tiếp. Trong khoảng thời gian đó, từ 1991-2006, quỹ của Miller đã tăng trưởng hơn 19 tỉ USD.

Số tiền lớn mà nhà đầu tư gửi vào quỹ được cho là gây áp lực lớn cho Bill Miller khi phải cố gắng duy trì kỷ lục đánh bại thị trường mà mình đã đạt được. Và đó là lúc Miller bắt đầu mắc sai lầm.

Giai đoạn 2006 - 2007, khi bong bóng bất động sản - tài chính của thị trường Mỹ lên đến đỉnh điểm, các quỹ đầu tư gần như phải nắm giữ cổ phiếu của những lĩnh vực này để có hiệu suất vượt trội so với chỉ số chung.

Miller đã rót hàng chục tỉ USD để mua các cổ phiếu ngành tài chính như Bear Stearns, AIC, dù không hiểu rõ về chúng. Để rồi, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 xảy đến, Miller vô cùng bất ngờ và bị 'shock'.

Quỹ Value Trust mất 55% trong năm 2008, tài sản đang quản lý của ông giảm từ 77 tỉ USD xuống 20 tỉ USD. Khoản lỗ nặng nề cùng với cuộc ly hôn gần với thời điểm này khiến tài sản ròng của Miller “bốc hơi” 90% trong vòng vài tháng.

Ít năm trở lại đây, Bill Miller đặc biệt quan tâm đến tiền mã hóa, cụ thể là Bitcoin. Theo CNBC, Bill Miller đã dành một nửa tài sản cho tiền mã hóa, trong đó Bitcoin chiếm chủ yếu. Ông cũng dành một lượng lớn tài sản còn lại để mua cổ phiếu của tập đoàn Amazon.

Trong một cuộc phỏng vấn với WealthTrack, Miller xác nhận ông mua tiền mã hóa Bitcoin lần đầu vào năm 2014 khi giá dao động khoảng 200 USD. Ông tiếp tục mua thêm và ngừng lại khi giá lên đến khoảng 500 USD.

Sau đó ông tiếp tục mua tiền mã hóa Bitcoin vào mùa xuân 2021 khi giá ở mức quanh 30.000 USD, ngay sau khi giá tụt khỏi mức cao nhất mọi thời đại là 66.000 USD.

Giờ đây, Miller tự xưng là người tin tưởng Bitcoin thay vì là nhà quan sát./.

Nguồn tham khảo: CNBC, ProQuest